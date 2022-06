Od ponedjeljka 27. lipnja, s početkom ljetne sheme, središnja informativna emisija RTL-a, 'RTL Danas', mijenja termin emitiranja. Gledatelji će je moći pratiti svakoga dana, od ponedjeljka do nedjelje, od 19 sati na glavnom kanalu. Pod voditeljskom palicom dobro poznatih lica, Ane Brdarić Boljat i Tomislava Jelinčića, Damire Gregoret i Adriana de Vrgne te Jelene Pajić, gledatelje pola sata kasnije nego dosad čeka pregled najvažnijih informacija i događaja dana.

Termin se mijenja, ali ono najvažnije ostaje isto – ekipa vrhunskih reportera donosi najaktualnije i najrelevantnije priče iz Hrvatske i svijeta. U sklopu središnje informativne emisije i u ljetnoj shemi minute ostaju rezervirane za dnevni istraživački magazin 'Potraga'. Emisije 'Stanje nacije', 'RTL Direkt' i 'Exkluziv' emitirat će se još nekoliko tjedana.

Ne propustite pratiti novu tursku seriju

A od ponedjeljka, 27. lipnja u 21.15 sati na glavnom kanalu RTL-a počinje i prava ljubavna poslastica kojoj nitko neće moći odoljeti! Globalni hit, turska serija 'Miriše na ljubav', donosi intrigantu priču koja prati skromnu, ali impulzivnu djevojku Edu Yildiz (Hande Erçel) te uspješnog, pomalo arogantnog i egocentričnog poduzetnika Serkana Bolata (Kerem Bürsin).

Kako bi oboje dobili ono što žele - Eda svoju priliku za stipendijom i boljim životom, a Serkan svoju bivšu djevojku koja se iznenada zaručila s drugim, pristaju na nesvakidašnji dogovor - odluče se pretvarati da su zaručeni i tad počinje pravi zaplet ove televizijske uspješnice koja je ubrzo postala jedna od najgledanijih turskih serija diljem svijeta i čiji će se svaki novi nastavak iščekivati s uzbuđenjem.

Ljeto uz TV premijere

Tople ljetne večeri idealne su za uživanje u filmskim minutama, a glavni kanal RTL-a ovo ljeto nudi i nekolicinu TV premijera.

Jedna od njih je i nastavak kultne klasične komedije 'Super murjaci'. Zec, Thorny, Mac, Farva i Foster ponovno su skupa, a ovaj put na sebi će svojstven, urnebesan način pokušati riješiti granični spor između SAD-a i Kanada. Glavne uloge ponijeli su Jay Chandrasekher, Kevin Heffernan, Steve Lemme, Paul Soter i Seann William Scott.

Tu je i komedija 'Osjećam se lijepa' s neponovljivom Amy Schumer u ulozi nesigurne Renee koja se nakon traumatične nezgode budi uvjerena da je najsposobnija žena na svijetu i započinje novi život punim plućima.

Napeti horor-triler 'Pakao pod morem 2' gledatelje vodi u morske dubine, a prati četiri tinejdžerice koje se nenadano nađu na meti smrtonosnih morskih pasa. Glumačku ekipu predvode Nia Long, Corinne Foxx i John Corbett.

Gledatelje očekuje i urnebesna komedija s Leslie Mann 'Neće moći ove noći'. Kad troje roditelja odluči spriječiti svoje kćeri da izgube nevinost na maturalnoj zabavi, njihova će se misija pretvoriti u najluđu noć u njihovim životima.

'Bitka kod Long Tana' napeta je epska priča o bojniku Harryju Smithu i njegovim vojnicima koji se u Južnom Vijetnamu, s gotovo nimalo streljiva, bore protiv znatno nadmoćnijeg neprijatelja, a svaki novi dan za njih je nova borba za preživljavanje te pobjeda časti i hrabrosti.

Omiljeni zlikovac Gru i njegovi Malci osvojili su srca milijuna malih i velikih obožavatelja diljem svijeta, a sad se vraćaju na RTL u TV premijeri filma 'Kako je Gru postao dobar'.

Krimića nikad dosta pa ni ovo ljeto

Ljeto na kanalu RTL2 u znaku je akcije uz najpopularnije krimiserije.

Gledatelje tako od ponedjeljka do petka očekuju premijerne sezone serije 'NCIS', u kojoj elitni ogranak mornaričke kriminalističke službe, na čelu s autoritativnim specijalnim agentom Leroyjem Jethro Gibsom (Mark Harmon) i njegovim vrhunskim timom, i dalje nastavlja istraživati brutalne zločine.

Gledatelji će moći uživati i u prvim dvjema sezonama serije 'Laži mi', s briljantnim Timom Rothom koji je utjelovio Cala Lightmana, stručnjaka za govor tijela, koji svojim ne tako uvriježenim metodama rješava najteže kriminalističke slučajeve, a od srpnja tu je i nova sezone hit-serije 'Novak', s Nathanom Fillionom u glavnoj ulozi novaka Johna Nolana.

Vikendom u večernjem terminu na rasporedu je i napeta serija 'NCIS: New Orleans'. U gradu glazbe, zabave i dekadencije mornarička kriminalistička služba New Orleansa, na čelu sa specijalnim agentom Dwayneom „Kingom“ Prideom (Scott Bakula) istražuje kaznene slučajeve povezane s mornaricom SAD-a i marincima, u području od rijeke Mississippi do teksaške Panhandle.

Imat ćete prilike gledati najdraže sitcome

Tu su, naravno, i zabavne minute uz neizostavne sitcome u već dobro znanom večernjem terminu – 'Prijatelji', 'Teorija velikog praska', 'Dva i pol muškarca' te 'Moderna obitelj'.

A najšareniji televizijski kanal, RTL Kockica, ovog je ljeta pripremio pravu ljetnu poslasticu – duplu dozu kultnih humorističnih serija uz koje će uživati sve generacije.

Veselu ekipu omiljenih likova predvodi jedna, jedina Fran Drescher u ulozi neponovljive ‘Dadilje’, koja joj je i obilježila karijeru. Urnebesne zgode i nezgode u kući gospodina Sheffielda uz koje će se smijati cijela obitelj na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.50 sati, u čak dvjema epizodama zaredom.

Odmah nakon voljene ‘Dadilje’, od 21:50 sati na rasporedu su i dvije epizode bezvremenskog ’Seinfelda’, kojeg krasi titula ponajbolje humoristične serije svih vremena. Inteligentno napisan, briljantan i utjecajan kultni sitcom jedna je od onih serija čije se epizode gledati bezbroj puta s jednakom lakoćom i oduševljenjem. Sjajnu glumačku ekipu predvode Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards i Jason Alexander.

Večernji termin zatvara jednako kultni ‘’Allo, ‘Allo!’, čije su dvije epizode na rasporedu od 22.50 sati od ponedjeljka do petka, a subota i nedjelja od 21:05 sati rezervirani su za duplu dozu klasika ‘Zvonili ste, milorde’.

Za dozu misterija vikendom na Kockici bit će zadužena detektivka amaterka Jessica Fletcher. Ova umirovljena profesorica engleskog jezika i spisateljica misterij-romana, s okom za detalje i sumnjivce, uvijek je korak ispred istražitelja u pronalasku pravog krivca. Legendarna serija ‘Ubojstvo, napisala je’ na rasporedu je subotom i nedjeljom od 22:05 sati.

Pridružite se najboljoj televizijskoj zabavi koja ovo ljeto seli na kanale RTL-a!