Reporterka Tea Mihanović pridružila se informativnom timu RTL-a

Reporterka Tea Mihanović stigla je u informativni tim RTL-a Danas nakon prikupljanja bogatog iskustva u svijetu medija i komunikacija. Jedan od prvih njezinih poslova tijekom studija bio je, kaže, upravo na RTL-u, a njezin je povratak, dodaje Tea, prava prilika za njezino profesionalno usavršavanje i rast.

Tea Mihanović diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagreb, a godinu dana provela je i u Firenzi na institutu Cesare Alfieri. Tijekom studija je pisala za brojne portale, a usred pandemije koronavirusa hrabro je preselila u Bruxelles gdje je radila kao menadžerica projekata NGO-a YouthProAktiv kroz Erasmus i stručnu praksu gdje je organizirala i vodila edukacije o borbi protiv dezinformacija na internetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dovelo me sve to i do suradnje s Europskim parlamentom i Europskom komisijom kroz praksu za mlade i medijske projekte", priča Tea.

Za svoj angažman nagrađena je nagradom Europske komisije "Megalizzi-Niedzielski for Aspiring Journalists". "Tijekom studija organizirala sam projekte "Model European Union" kojima se simulira rad europskih institucija. Otkrila sam koliko je taj kompleksni svijet, koji itekako utječe na hrvatske zakone i život kod nas, zanimljiv. Tako sam se 2019. godine prijavila na projekt Komisije za mlade "Youth4Regions" gdje smo, među ostalim, prošli i trening s novinarima BBC-a, a među 500 prijavljenih mladih ljudi, pobijedila je moja priča o simbolici povezivanja Hrvatske i Srbije obnovom željeznica nakon rata fondovima EU-a", dodaje Mihanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Angažman u Bruxellesu Tea pamti kao neprocjenjivo iskustvo, no uskoro su prevladali ljubav i zanimanje prema novinarstvu. "Najviše me ispunjava dati glas nepoznatim ljudima na terenu jer oni pokažu najveće srce, koliko god to nekome zvučalo kao klišej. Požari, poplave, potresi, socijala, zdravstvo, obrazovni sustav, poljoprivreda, teme s mladima... Nemoguće je potpuno ugasiti emocije na terenu, ali empatija prema ljudima koje susrećem itekako doprinosi tome da se njihova priča prenese kvalitetnije", priča Tea.

Veliku ulogu u njezinoj ljubavi prema svijetu televizije ima upravo RTL. RTL ju je oduševio drugačijim pristupom. "Drago mi je da je moj prvi prilog na RTL-u Danas bio u - "Dobroj strani dana" kojom smo prikazali humanitarnu akciju za predivnu Franku Sučić koja boluje od cerebralne paralize i epilepsije, ali ne da se - obožava koncerte i putovanja i unatoč teškom invaliditetu živi punim plućima - kao lekcija svima nama. Još uvijek sam nova u ovom poslu i učim iz dana u dan, ali lijepo je dobiti priliku profesionalno rasti uz ljude koje sam gledala od malih nogu", zaključila je Mihanović.

Činjenice bez kompromisa - ne propustite RTL Danas u 16.30 i 19 sati svakog dana!

POGLEDAJTE VIDEO: Fuchs u RTL-u Danas o nacionalnim ispitima, maturi i problemu nasilja u zagrebačkoj školi

Tekst se nastavlja ispod oglasa