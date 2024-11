Renata iz 'Braka na prvu' o prvom putovanju s dečkom: 'Slomila sam se od plača'

Renata Dojčinović, poznata iz showa "Brak na prvu", provela je nezaboravnih tjedan dana s dečkom Ivanom u egzotičnom Zanzibaru. U razgovoru za RTL.hr, Renata je podijelila detalje o putovanju te otkrila što ju je posebno dojmilo.

O ljudima i smještaju u Zanzibaru, Renata ima samo riječi hvale.

''Svi su tamo zbilja jako srdačni, uslužni i ljubazni, a smještaj je bio na nivou s obzirom na to da smo se nalazili u jednoj od najsiromašnijih država svijeta'', rekla je.

Dodala je da su boravili u resortu u bungalovima, a tjedan dana su obilazili brojne atrakcije.

''Posjetili smo školu, grad, plaže s morskim zvijezdama, degustirali voće na farmi začina, družili se s Masai plemenom…'', otkrila je i dodala kako nema nijednu zamjerku.

Oduševljena putovanjem

Renata se prisjetila kako je ovo putovanje za nju bilo posebno jer joj je to bilo prvo putovanje izvan Europe.

''Zbilja sada zvuči možda nerealno, ali nemam doslovce nijednu zamjerku jer je sve bilo previše posebno, doduše za mene novo jer mi je to bilo prvo putovanje izvan Europe, svakako egzotično i upečatljivo iskustvo'', priznala je za RTL.hr.

''Definitivno preporučujem ovu destinaciju osobama koje su opuštene, spontane, vole bijeli pijesak, ocean, aktivan tip odmora, a sve to uz uslugu na nivou uz zbilja odličnu cijenu/aranžman'', dodala je.

Djeca su je raznježila

Usporedila je putovanje s odmorom na hrvatskom Jadranu.

''Ako ćemo raditi usporedbu s našim Jadranom, koji je naravno broj jedan u mom srcu, isplati se potegnuti i malo dalje za nezaboravan odmor jer su cijene tamo veoma pristupačne'', dodala je.

Međutim, putovanje nije bilo bez emotivnih trenutaka. Renata je podijelila kako ju je posjet školi posebno dotaknuo.

''Slomila sam se od plača kad sam vidjela školu, odnosno djecu koja nas kao turističku grupu pozdravljaju pjesmom i plesom; zatim čim smo sletjeli naravno uvidjela sam gdje se nalazim i koliko je naša zemlja razvijena, sve nam je nadomak ruke, dok tamo otprilike 10 posto stanovništva ima i struju i vodu'' emotivno je ispričala za RTL.hr.

''Sve to znamo i otkako znamo za sebe slušamo i učimo o Africi, no nekako je to drukčiji doživljaj kad osjetiš mjesto u kojem se nalaziš, vidiš, čuješ i imaš interakciju sa stanovništvom'', rekla je Renata i poručila da trebamo biti zahvalni na svemu što imamo.

