Novo jutro u vili započelo je rješavanjem starih nesuglasica između Marije i Karoline, a njihove rasprave prekinulo je još jedno pismo Gospodina Savršenog u kojem je na spoj nasamo pozvao Polinu.

"Neke cure su pretpostavile da se radi o upoznavanju obitelji, iako smatram da je malo prerano za obitelj jer nas ima ukupno 13 i da jedna od nas 13 cura upozna obitelj, to bi bio prerani potez…“ istaknula je Polina pa priznala da je jako uzbuđena zbog spoja. Nakon što je Toni dočekao svoju odabranicu u svom rodnom Splitu, stiglo je vrijeme i za ozbiljne teme. "Drago mi je da ćeš imati priliku upoznati moju sestru, to mi je najvažniji dio spoja“, otkrio joj je Splićanin pa u potpunosti šokirao Polinu: "Malo mi je ovo prenaglo jer nismo imali mogućnosti pričati o zajedničkoj budućnosti i sad odjednom stiže sestra!“

Tonijeva sestra Ana zamolila je da razgovara nasamo s Polinom kako bi mogla ispitati što točno misli o njezinom bratu i koje su njezine namjere. "Čudno mi je da je baš nju odabrao za upoznavanje, ali to možda znači da on još nije skroz siguran i da ima neke nedoumice pa mu puno znači moje mišljenje“, rekla je Ana pa nakon razgovora priopćila Toniju što misli o njoj: "Ugodno sam iznenađena, djeluje mi iskreno i da joj se sviđaš, ali mislim da nije još razmišljala o tome kako bi vi funkcionirali.“

Polina se uplašila

"Ovo je ozbiljan korak, koliko si me iznenadio, toliko si me i uplašio“, priznala je Polina Gospodinu Savršenom, no njegovim iznenađenjima tu nije bio kraj. Nakon kave na splitskoj rivi zgodni znanstvenik odveo je odabranicu u zvjezdarnicu, a potom pripremio romantičnu večeru pod zvijezdama.

"Iznenađuje me kako sam brzo stvorio ozbiljne osjećaje prema toj curi u tako malo vremena“, iskren je bio Toni pa joj priznao: "Ulazim iskren u sve ovo, ti si meni na prvu zapela za oko…“ No njegove su riječi Polini bile znak za uzbunu jer se, po njezinom mišljenju, njihov odnos prebrzo odvijao.

"Cijeli spoj je išao sve intimnije i intimnije, atmosfera je postajala sve napetija za mene“, izjavila je Polina pa iskreno odgovorila: "Meni je ovo jako ozbiljno i mislim da ponekad gubim sebe u svom ovom kaosu.“ Kako bi joj potvrdio da mu se sviđa, Gospodin Savršeni Polini je poklonio ružu, no ona ju je odbila. "Toni, ti se meni jako sviđaš i ne želim te povrijediti ni na koji način, ali moram otići“, rekla je atraktivna Ukrajinka, a splitski profesor nije mogao vjerovati svojim ušima.

Odbila ružu

"Sledile su mi se noge, nisam to očekivao, nisam znao što reći… Došao sam do tog trenutka u spoju kad sam samo razmišljao kako da je poljubim, a u sljedećem trenutku ona odbija moju ružu…“ teška srca je priznao Toni pa nastavio: "Nisam ljut, osjećam se malo isprazno zato što sam dao sve od sebe, a imam osjećaj da nisam dobio zauzvrat ono što sam želio i zaslužio.“ Odlazak Poline usred romantičnog spoja definitivno je šokirao Tonija koji nije mogao vjerovati da njihova priča tako završava: "Očito nam nije bilo suđeno. Izgleda da je krivi trenutak i da je ona procijenila da trenutačno nema mjesta za nas. Mene je to najviše pogodilo zato što je ona cura s kojom sam se vidio…“ Iako mu to nije bilo drago, Gospodin Savršeni morao je ostaviti prošlost iza sebe te se usmjeriti na budućnost i na nove djevojke koje su u showu samo zbog njega.

Toni krenuo dalje

Na novom koktel partyju voditeljica Antonija Blaće otkrila je djevojkama kako se Polina neće vratiti, što je potaknulo mnoga pitanja. Uoči nove ceremonije ruža Toni je odlučio na razgovor pozvati Kristinu, za koju smatra da ih vežu isključivo prijateljski osjećaji.

"Već neko vrijeme me muči činjenica da se naš odnos pretvara u jedno divno prijateljstvo i moram provjeriti da li tu ima nešto više“, kazao je Toni pa ga je Kristinin neočekivani odgovor iznenadio: "Osjećam kemiju između nas, ali vrlo sam oprezna s emocijama…“ Međutim, izgleda da njezin odgovor nije bio dovoljan za zgodnog neženju jer je na kraju ceremonije upravo Kristina ostala bez ruže. "Hvala ti na svemu, ti si jedna prekrasna cura i znaš da to mislim. Želim da svoju ljubav pronađeš izvan showa, siguran sam da te čeka“, rekao joj je Toni koji nije osjetio ljubavne iskrice u njihovom odnosu, što je iznenadilo Kristinu.

"Nije donio dobru odluku, mislim da 70 do 80 posto djevojaka koje su ostale nisu tu zbog ljubavi. Mislim da nije bio u potpunosti pošten prema meni jer su neke druge djevojke dobile priliku, a ja nisam“, za kraj je priznala Kristina pa napustila show.

