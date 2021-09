Jučer preminulom britanskom glumcu Johnu Spurleyju Challisu nastup u slavnoj humorističnoj seriji Mućke (Only Fools and Horses) trebao je biti tek prolazni angažman. Scenarist John Sullivan i producenti Challisu su namijenili ulogu u tek jednoj ili dvije epizode te serije. No, zarazni smijeh Terrancea Aubreyja Boycea svima znanog kao Boycie, uobraženog i mrzovoljnog prodavača rabljenih automobila, toliko ih je oduševio da su ga trajno angažirali pa se pojavio u čak 33 epizode, sve do posljednje sezone.

Iritantni smijeh s cigarom u ustima

Poput Del Boyevog izmišljenog francuskog ili 'nekuženja' Brzog, Boycijev iritantni, bučnohisterični smijeh, najčešće s cigarom u ustima, (p)ostao je jedan od zaštitnih znakova nagrađivane serije koja i na našim prostorima već više od tri desetljeća uživa kultni status.

Autor Mućki John Sullivan iskoristio je potencijal Boycijevog lika da bi nakon završetka emitiranja Mućki 2003. godine, dvije godine kasnije napisao spin-off seriju 'The Green Green Grass', koja se emitirala do 2009. godine, a u kojoj su Boycie i njegova žena Marlene pobjegli iz Peckhama na selo pred utjerivačima dugova.

Challisova glumačka karijera započela je potkraj 1960-ih. Glumio je u više od tridesetak televizijskih serija, ali uglavnom kao epizodist. Najčuvenija mu je ipak bila uloga snoba Boycieja.

Snimio dokumentarac 'Boycie u Beogradu'

Jedan od kurioziteta vezanih uz Challisa jest da je ljetos podnio zahtjev za državljanstvom Srbije. On je, naime, lani snimio dokumentarac 'Boycie u Beogradu' na što ga je potaknulo saznanje da su 'Mućke' u Srbiji i općenito na ovim prostorima toliko popularna serija pa je odlučio istražiti taj fenomen.

Scenarist Sullivan i Challis inspiraciju za lik Boycijea pronašli su u jednom čudaku koji je uporno navraćao u pub sličan 'Kobiljoj glavi' u 'Mućkama' običavajući glasno pričati i praviti se važan bez obzira na to što ga nitko nije ozbiljno doživljavao. Ostat će nezaboravna Boyciejava podbadanja s Del Boyem kojemu se, kao pravi snob, uvijek obraćao svisoka, dok bi ga ovaj svojim spaćkama uvijek spuštao na zemlju.



