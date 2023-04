Pobjednik ovotjedne 'Večere za 5 na selu' jest umjetnik Petar Dugandžić. "Nisam očekivao ovo, definitivno, ali mislim da sam ostao... Mama, pošalji mi svoje kuhače, imam što za pokazati. Na što ću potrošiti nagradu? Definitivno ću kupiti svoje stablo i posaditi ga u neku šumu kao homage pčelama, poravnati stare račune i platiti neke nove i to je to - ide gas dalje", zaključio je Petar time riječima svoju pobjedu.

Posljednjeg dana 'Večere za 5 na selu' protukandidate je, inače, ugostila umirovljenica Ivanka Miljak. U goste su joj stigli profesorica Petra Orbanić, umjetnik Petar Dugandžić, dostavljačica Lena Strinavić i animatorica Petra Boydell. Ivanka je poslužila pravu morsku večeru, a za istu je dobila 28 bodova te završila na posljednjem mjestu.

Pripravu svoje večere Ivanka je započela radom na desertu - Luckastom užitku. Radi se o semifredu, što je ekipi bilo teško pogoditi. "Imam jako visoka očekivanja za večeras", najavila je Petra B. "Mogle bi biti kruške kuhane u crvenom vinu, s karameliziranim lješnjacima", pogodila je dio deserta Lena. "Desert me malo brine, ali probat ću", najavila je Petra O. Nakon što je Ivanka privela desert kraju, bacila se na predjelo. Zrcali se more naziv je koji je nagovijestio riblje plodove. "Tipičan naziv za sve ono što će biti morsko, pomalo poetički", komentirala je naziv predjela Petra O. "Dosta rizičan meni, dosta ljudi ne voli morske plodove i ribe", dodala je Petra B. Jadranska trilogija posljednje je što je Ivanka spremala, a ekipa je ispravno pretpostavila da se i u glavnom jelu radi o ribi. "To će biti riba na meniju, zanimljiv naziv, vjerojatno tri ribe kao trilogija", zaključila je Petra O. Radilo se o sabljarki, grdobini i kelerabe.

Nakon priprave večere, Ivanka je morala ekipi upriličiti doček i dekoraciju, a protukandidati su dotad u kombiju podijelili radost i sreću zbog Ivankine večere. "Imam osjećaj da će njezina večera biti najtradicionalnija od svih", komentirala je putem Petra O. "Pokupila je svu Istru na naše tanjure", dodala je Lena.

Ekipu je Ivanka dočekala aperitivima - biskom i orahovcem kojeg je sama radila. "Očekivala sam bogatiji izbor aperitiva, više toga domaćeg, tradicionalnog. Bisku smo već imali", komentirala je Lena. "Ono je bilo fenomenalno, vidi se da je bio dobar domaći orahovac", podijelili su Petar i Petra B. oduševljenje aperitivom.

Predjelo Zrcali se more raskošno je Ivanka prezentirala, a prije samog blagovanja pročitala je i molitvu hvale koja je Leni stvorila nelagodu. "Kad ga vidiš, ne znaš gdje da ga pogledaš i gdje da kreneš. Vidi se da je dala truda u detalje", rekla je Petra B. o predjelu, a Petru je švedski stol za predjelo bilo i previše. "Salata od kozica, jako puno češnjaka i papra, bilo mi je žao što sam to izvadila na tanjur", komentirala je Lena. Požalila se i zato što je nailazila na pijesak u plodovima mora. Isti komentar imala je i Petra O.

Jadranka trilogija stigla je na stol kao glavno jelo. "Glavno jelo je lijepo izgledalo, lijepo dekorirano, mislim da je bilo dobro", rekla je Petra O. "Dekoracija mi je jako lijepo", izjavio je Petar. "Atmosfera je bilo malo napeta, ne samo radi Ivanke, nego i svih nas. Očekivanja su promašena, očekivali smo dobru šalu, vibru i energiju, ali to se nije dogodilo", komentirala je Lena. "Mislim da je pretjerala sa začinima", zaključila je Petra O.

Desert Luckasti užitak posljednji je stigao ekipi na stol, a ekipe se nije previše dojmio. "Nije mi izgledao baš primamljivo, ne jedem toliko voćnih komadića na tanjuru, ali ok dekorirano", zaključila je Petra O. Ekipe se nije pretjerano dojmila ni plava orhideja kao dekoracija na tanjuru. "Morala sam je probati, rekla je da je jestiva", ispričala je Lena koja je probala jestivi cvijet. "Desert je bio zanimljivog okusa, semifredo je bio dobre konzistencije, no imam osjećaj kao da su lješnjaci bili zagoreni", zaključila je.

Kandidatima je dala i poklone nakon kojih je Lena zaključila da joj je večera bila loša. "Moj dojam je prilično loš, ne bi ponovila i ne bih htjela da se ovako završi ovaj predivan tjedan i žao mi je radi toga", zaključila je Lena. "Sviđa mi se gesta s poklonom, volim personalizirane poklone", dodala je Petra O, a iznenađenje se svidjelo i Petru.

Zapjevala je za kraj ekipa uz harmoniku. "Opet anđeli, mislim da se vidjelo da mi je osmijeh bio usiljen", komentirala je Lena. Ivanka je, pak, svojom večerom prezadovoljna i smatra da su i kandidati bili sretni večerom. Na kraju je Ivanka morala proglasiti pobjednika.

Na posljednjem mjestu ovotjedne 'Večere za 5 na selu' našla se upravo domaćica Ivanka, a na trećem mjestu završila je Petra B., drugo mjesto podijelile su Lena i Petra O. te je time pobjednikom proglašen Petar Dugandžija.

Najvišu ocjenu Ivanki je dao Petar - osmicu, a najnižu ocjenu dobila je od Lene, svega šest bodova. Ivanka je zaključila tjedan sa 28 bodova te je time završila tjedan kao posljednja.

'Večeru za 5 na selu' gledajte svakim radnim danom od 20.15 sati na RTL-u. Emisiju možete pogledati i na PLAYU.