„Preživjeli smo ovu vagu, preživjet ćemo i sljedeću. Sad je sve u našim rukama“, bodrio je Martin plavi tim. „Jesmo dominirali, ali rezultati baš i nisu bili najsjajniji“, komentirala je Dajana, a potom su se počeli dogovarati tko će s kim biti u paru. „Išao bih na sigurno“, rekao je Martin i dodao: „Imamo dva člana više, morat ćemo raditi parove, što znači da će naša dva kandidata ići na njihova jednog. Gledat ćemo da naši parovi idu na njihove dominantnije kandidate kako bismo uspjeli spasiti barem ta dva boda.“ Odlučili su da će na kapetana crvenog tima ići Marie i Irena te da je njihov cilj demotivirati Gorana koji je prošlo vaganje završio u plusu. „Skeptična sam prema tome svemu“, rekla je Marie.

I crveni su se okupili kako bi popričali o novom ciklusu i trenutačnoj situaciji u njihovu timu. „Već smo pomalo svi ljuti što samo mi ispadamo“, rekao je Šepić koji, kao i ostatak njegova tima, smatra kako je vrijeme da se to promijeni. „Smatram da nas je ostalo najboljih šest i mislim da ćemo ostati zajedno barem dva, tri ciklusa“, nastavio je Šepić i svi su zaključili kako je vrijeme da plavci idu kući.

Timovi su stigli na trening, a treneri su im objasnili da će u parovima i vježbati i vagati se. Gdje je bilo dvoje iz plavog tima, gledao se ukupan prosjek plavaca na vagi, a onaj tko pobijedi, osvaja jedan bod za tim. „Idemo nas spasiti - idemo naši jači na njihove trenutno najslabije po našem mišljenju“, objasnio je Jure taktiku plavaca, a Martin je otkrio tko ide na koga. Za Juru su odabrali Vlašića, Nina je išla protiv Silvije, Irena i Marie protiv Gorana, Martin si je odabrao Šepića, Dajana i Kruno išli su na Ljube, a Pero na Leonarda. „Ovakvu podjelu bi samo pi*kice napravile“, komentirao je kapetan crvenog tima, a crveni su bili uvjereni da će pobijediti jer smatraju da su ih plavci podcijenili.

Krunu je jako boljelo koljeno, no nije više želio govoriti da nešto ne može napraviti, a Martin je komentirao kako ga je razočaralo što nije mogao pratiti ni Ljubin tempo. „To nije čovjek kojeg želimo gledati u takvom svjetlu“, dodao je kapetan plavaca. „Dao sam sve od sebe što se treninga tiče, u jednom dijelu sam čak počeo i lagano plakati jer je bol bila previše intenzivna“, rekao je Kruno. „On ide iz ekstrema u ekstrem - iz ekstremne ljutnje i bijesa otišao je u ekstremnu pozitivu i sve one neke međufaze i emocije koje bi se trebale putem izraziti je potisnuo“, rekla je Mirna.

„Edo mi izgleda jako strog, baš se bojim s njim trenirati“, rekla je Irena, a Edo je još jednom objasnio kako je kod nje stvarno specifična situacija jer kad smršavi, mora mijenjati zglobove. „Kad samo vidiš bol koju ona proživljava, možeš to osjetiti. Šokantno je što si čovjek može napraviti“, dodao je Edo te pitao Irenu i Marie jesu li one nekakvi 'žrtveni janjci' kad je bilo riječ o podjeli parova. Marie je priznala da joj se to nije nimalo svidjelo dok je Irena komentirala kako joj je to samo još veća motivacija. „Skidamo i mi kile, ne skida samo Goran“, objasnila je Irena.

Šepić je pokušavao pratiti Martinov tempo, a Mirna smatra da nije dovoljno motiviran da dođe daleko u showu. Između Leonarda i Pere kompetitivnost je bila na Leovoj strani, a Nina je bila iscrpljena i pao joj je tlak, no čim se odmorila, nastavila je s treningom. „Rezultat će na kraju presuditi, ali ako ste ostavili srce i dušu na terenu, vaga stvarno nije presudna“, rekao je Edo.

Mirna je poslije treninga ostala razgovarati s Krunom kako bi mu objasnila da mora početi izražavati svoje mišljenje. „Ako misli da netko nije u pravu, treba to jasno i glasno reći i mora se izboriti za to da ga ljudi saslušaju“, nastavila je Mirna dok je Kruno objašnjavao kako više nije ista osoba jer je prije s ljudima ulazio u fizičke obračune. „Tog dijela sebe se jako bojim i zato sam ga maknuo sa strane i rekao da takav ne želim biti, to nije način. Izgubio sam emociju ljutnje i ne želim više ulaziti u sukobe.“

Kandidati su imali masterclass s dr. psihologije Marom Šimunović i razgovarali su o emocionalnom jedenju. „Taj mi je pojam jako blizak jer sam i ja to činio u više navrata“, komentirao je Mislav Šepić, a objašnjavali su, među ostalim, pojmove fizičke i emocionalne gladi. Svi su davali primjere iz života dabi Kruno ponovno naglasio kako ne osjeća ljutnju, no Mara mu nije vjerovala jer je ljutnja univerzalna ljudska emocija. „Zavaravati samog sebe da bi bio okružen s puno ljudi, nema smisla. Radije ću biti okružen s tri osobe u kući, ali će barem svatko znati što mislim u kojem trenutku“, komentirao je Jure.

„Mi smo svi tu došli skinuti kilograme, ali to ćemo napraviti samo ako promijenimo sebe. Ti si se doveo do tih kilograma i ako promijeniš samo kilograme - nećeš promijeniti sebe“, rekla je Dajana, a isto misle i Goran, Silvija i Šepić. „Trebamo se resetirati, naučiti drukčije živjeti“, rekao je Šepić i dodao kako mu se jako sviđa kako njih četvero razmišljaju.

Pred kandidatima je bio novi veliki izazov koji se održavao u dvorcu Dubovac u Karlovcu, a u izazovu nisu sudjelovali Irena, Mislav Vlašić i Nina Bandić. „Jako mi je žao jer mislim da je to savršen izazov za mene“, rekla je Nina, a i ostalima iz njezina tima bilo je žao zbog toga. U plavom timu ostala su četiri muška natjecatelja tako da su oni morali izvlačiti slamke tko neće sudjelovati u izazovu. „Nažalost, ja sam izvukao najmanju slamku i malo bio potišten. Crveni već slave, ali nadam se da nas to neće srušiti“, rekao je Martin, a Marie je komentirala kako je očekivala da će ispasti Kruno.

Izazov je bio brdska štafetna utrka, a startna pozicija ispred dvorca odakle su se kandidati spuštali nizbrdo. Kad su došli dolje, trebali su pokupiti uteg od 200 grama koji su trebali donijeti gore i staviti na postolje, što je bio znak kolegi iz tima da krene nizbrdo. Pobijedio je tim koji skupi put utega na postolju. Pet prikupljenih utega donosi pobjednicima donosi kilogram prednosti na vaganju koji trebaju pokloniti jednom svom članu tima jer tako ostvaruje prednost protiv suparnika.

Ljube i Kruno krenuli su prvi. „U zraku se može osjetiti Ljubina zabrinutost, ali i velika motivacija i želja da nastupi i dokaže sebi i timu da je s pravom tu gdje je i da se mogu pouzdati u nju i u najtežim trenucima“, rekao je Edo. Kruno je komentirao da ne osjeća bol zbog adrenalina i uzbuđenosti, a Ljube je ostala daleko iza njega. Bilo mu je najteže na stepenicama, no Mirna je stalno bila uz njega. „Iznenadio me, nisam očekivala da će potrčati, čak sam se bojala da bi mogao i odustati, ali zadnjih sto, dvjesto metara je pošteno zagrizao i ostvario prednost za plavce“, rekla je Mirna.

Sljedeći su bili Marie i Mislav Šepić, koji si je želio dokazati koliko je napredovao. Marie je bilo jako teško i u jednom trenutku je stala jer joj se vrtjelo u glavi, što je Šepić iskoristio i prestigao je, a Edo ga je neprestano bio uz njega. „Vidio sam da me ekipa bodri, kad su vidjeli da nije plava majica, nego crvena - svi su skočili u zrak i onda sam potrčao i baš sam bio ponosan na sebe“, rekao je Šepić.

Marie ipak nije odustala, a Pero je probao nadoknaditi zaostatak. No Leonardo je trčao svojima! „Silvija je strelovito krenula, a Pero se još nije ni vratio. Ovo je sad već poprilična prednost za crvene“, komentirala je Mirna. Sljedeći su krenuli Dajana i Goran, no Mirna je inzistirala da i Jure odradi izazov, što je on i napravio. „Sretan sam!“ rekao je Goran kad je donio posljednji uteg i počeo slaviti s timom. Nakon proglašenja pobjednika crveni su odlučili Silviji pokloniti kilogram prednosti na vaganju. „Nadam se da će mi to pomoći, a i da skinemo Ninu malo s trona“, rekla je.

Prvi put u Životu na vagi kandidati će se vagati u parovima! Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' u ponedjeljak, 23. listopada u 21.15 sati na RTL-u.

Show 'Život na vagi' gledajte i na platformi Voyo, 24 sata prije svih, i to bez reklama.