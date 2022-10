U današnjoj epizodi 'Života na vagi' kandidati su imali veliki izazov u kojem su se natjecala po četiri člana iz svakoga tima. Kandidati su morali držati košare u svojim bojama i paziti da ne padnu na tlo dok su ih članovi suparničkog tima punili cjepanicama.

Iza nagrade se krije potencijalna zamka

A nagrada je stvarno bila posebna. „Na kraju ovog ciklusa nakon vaganja po jedna osoba iz svakog tima ići će svojoj kući, gdje će biti cijeli ciklus“, rekao je Edo, a Maja pojasnila: „Tim koji pobijedi bira jednu osobu iz svakog tima koja će ići kući i o čijem će ukupnom gubitku tjelesne mase ovisiti timski rezultat.“ Kandidati su bili dosta šokirani. „Previše je to odgovornosti za jednu osobu. Kako će se ta osoba u normalnom svijetu ponašati i hoće li gubiti kilograme, baš je dvosjekli mač“, rekla je Matea.

Josip i Roko počeli su držati košare, a ostali su ih punili. Josipova kanta brže se punila pa je zvao Filipa u pomoć. „Napunili smo više nego oni i pobjeda je sigurno naša“, bila je optimistična Anja, koja je ubrzo došla pomoći Roku, a potom je stigla i Ivana. Dalibor je pogađao gotovo svaki put tako da je Toma morao doći pomoći Josipu i Filipu. „Koliko god mi tih klada ubacili u njihovu košaru, plavci je nekim čudom uspijevaju zadržati na istoj razini. Kao da su sidro bacili, a ne tri kandidata“, komentirao je Edo, a plavci su i dokazali da su izdržljiviji pa im je na kraju crveni tim čestitao na pobjedi.

Tim morao odabrati najdiscipliranijeg

Matea je svojim dečkima rekla da ne želi ići za Split, a odabrala je Josipa zato što ima konstantu u mršavljenju, vidjet će djecu, a i vani će ostvariti dobar rezultat i neće iznevjeriti tim. Josip je kao drugi izbor rekao Filipa, a Toma ga je molio da obeća da će biti discipliniran. Crveni su nagađali koga će plavci odabrati, a Željka im je govorila: „Svakog od nas čeka taj dio - morat ćemo doći doma i usklađivati trening, prehranu, posao, djecu, obitelj, psa...“

Kineziologinja i terapeutkinja Iva Solarević Jeličić kandidate je podučavala kako reducirati stres i kako se opustiti. Kandidati su se, među ostalim, trebali zamišljati u neugodnim situacijama, zahvaliti na lijepim stvarima u životu, a jedan od zadataka bio je da naglas kažu DA svemu što žele u svom životu pa je Toma je rekao: „DA svojoj slobodi! Želim se osloboditi nekih utega života, želim promijeniti ono što sam dosad radio pogrešno, želim slobodu koju sam sebi ne dajem.“

Pritisak uzima danak

Tijekom treninga Maja je primijetila koliko je njezin tim pod stresom: „Ipak je u igri crvena linija! Psihički to dosta utječe na njih i osjećam zamor kod njih.“ Kod crvenih je bilo prilično borbeno, Edo je gurao Željku do krajnjih granica dok je Maju zanimalo zašto u njezinu timu 'idu hodati' samo Josip i Matea. „Nikad se ne bojim ispasti. Svi znamo da je stvarni život pravi test, ovo je samo neka priprema, ali mnogi su uspjeli sa i bez ovoga“, dodao je Filip.

Edo je pooštrio trening, a Dalibor je ponovno prvi odustao, što je razljutilo trenera. „Jednostavno ne mogu. Preteško mi je raditi plankove, preteško mi je sa slamballom, te vježbe su mi užas“, branio se Dajo. „Nisu svjesni što znači crvena linija i da je za nekog to zadnji trening koji zajedno radimo“, rekao je Edo. Maja je ispitivala Josipa boji li se što ide kući na tjedan dana, no on joj je odlučno rekao: „Neću se pokolebati, radit ću sve kako treba i dati sve od sebe.“ Ipak, kasnije rastužio i rasplakao misleći da nije bio dobar na treningu, no Maja je uvjerena kako je na njega najviše utjecalo to što ide kući.

'Prvi put sam tako reagirala, ali nakupilo se'

Nakon 'opakog' treninga crveni su bili jako umorni i emotivno iscrpljeni pa ih je Edo zamolio da mu iskreno kažu sve što misle. Štefica je kroz suze rekla kako ne može vjerovati da danas nisu ništa dobro napravili i da ih on nikad ne diže nego samo spušta. Edo je bio sretan što je sve izbacila iz sebe te su se naposljetku zagrlili. „Prvi put sam reagirala kao danas, ali nakupilo se“, zaključila je Štefi, a Edo objasnio kako je i to jedan od način otpuštanja stresa.

Maja i Edo odlučili su pokazati kandidatima još jedan način rješavanja stresa pa su pozvali trenera borilačkih sportova i MMA borca Ivicu Trušček Terrora. „Došli smo predstaviti neke elemente borilačkih vještina, da se malo upoznaju s našim sportom“, rekao je Trušček. Dok u kandidati trenirali, Maja i Edo su razgovarali o tome koliko je bilo emotivno na treningu s crvenim timom. „Moraju shvatiti da to sve radimo za njihovo dobro, stvarno im želimo najbolje, želimo im pomoći da ostatak života primjenjuju ono što su ovdje naučili“, zaključila je Maja i dodala kako je Edo veliki emotivac.

Tko će se sutra naći ispod crvene linije - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' od 21.15 sati na RTL-u!