Na PLAY Premiumu gledatelji mogu gledati 'Pevačicu', novu i napetu regionalnu seriju o okrutnoj borbi za slavu i uspjeh.

Serija je navodno inspirirana misterioznim ubojstvom srpske pjevačice Jelene Krsmanović Marjanović koje je navodno inspiriralo redatelja Predraga Gagu Antonijevića da napravi ovu seriju. Podsjetimo, Jelena Krsmanović Marjanović ubijena je 2. travnja 2016. godine na nasipu u Borči, a šest godina poslije Viši sud u Beogradu nepravomoćno je za njezino ubojstvo osuđen njezin suprug Zoran Marjanović. Nestanak pjevačice upravo je prijavio Zoran Marjanović. Kako je Zoran tada ispričao, on i Jana su polako hodali za Jelenom na nasipu pored Dunava, a ona je džogirala ispred njih. Zoran je oko 20 sati, tri sata nakon što je, kako je utvrđeno, pjevačica ubijena, pozvao 192 kako bi prijavio njen nestanak. Policija je sutradan pronašla njezin mobitel, a onda i gumicu za kosu… Nedaleko tog mjesta i od mjesta gdje ju je, kako je rekao, posljednji put suprug vidio dok je trčala, u kanalu je pronađeno i njezino tijelo zatrpano lišćem. Utvrđeno je da je pretučena nasmrt, tako što ju je ubojica udarao u potiljak dok nije izdahnula.

Istraga je trajala dugo, a nakon godine dana upravo je Zoran Marjanović uhićen pod sumnjom da je upravo on počinio ubojstvo. Sud je ustvrdio kako je nesumnjivo dokazano da je iskoristio povjerenje svoje supruge i ubio je na svirep i podmukao način, rekla je na izricanju presude sutkinja Jelena Škulić. Ona je prilikom izricanja prvostupanjske presude rekla i da je u trenutku izvršenja kaznenog djela Zoran bio svjestan tog djela, odnosno ubojstva supruge.

O čemu se radi u 'Pevačici'?

Ipak, serija 'Pevačica' ipak ima malo drugačiju premisu. Mlada glazbena zvijezda u usponu, Ivana Lazić, nakon pobjede na glazbenom natjecanju ostvaruje sve o čemu je ikad sanjala—život u velikom gradu, slavu, popularnost, brojne nastupe, putovanja, ali i ljubav najpoznatijeg glazbenog kompozitora Vlade Vidaka. Ali djevojka ne sluti da će za to uskoro morati platiti visoku cijenu. Njezina suparnica Emilija zavidi joj na uspjehu i odlučna je učiniti sve za svoje mjesto u središtu pozornosti. Kada Ivana pokuša zaboraviti svoj stari život, počinju joj se događati niz misterioznih stvari koje će završiti na tragičan način.

U potrazi za racionalnim odgovorima, privatni detektiv Bojan, koji uz policiju radi na rješavanju njezina ubojstva, suočava se i s nečim iracionalnim što još dugo neće moći razumjeti. Serija kroz svijet estrade, medija, ali i magije i vidovnjaka pokazuje kako su neki ljudi spremni potpisati pakt s vragom kako bi dobili ono što žele, ali ne znaju koja je zapravo cijena… I da se to mora platiti", navodi se u opisu serije.

Glavnu ulogu u 'Pevačici' dobila je - pjevačica

Glavnu ulogu u seriji igra pjevačica Milica Pavlović, a uz nju glume brojne regionalne zvijezde među kojima su Miloš Timotijević, Nikola Rakočević, Zlatan Vidović, Vuk Kostić i mnogi drugi.

"Fenomenalni dojmovi, novo iskustvo, govore svi da sam se odlično snašla i stvarno im vjerujem jer ne bi to tek tako rekli. I meni će to biti čudno, jer ću se prvi put na TV-u vidjeti kao glumica, a ne kao Milica Pavlović, pjevačica", rekla je Milica Pavlović neposredno nakon završetka snimanja serije.

"Ja sam odabrana za tu ulogu. Nisam dobila poziv samo zato što sam popularna, pa me redatelj treba kao takvu u nekom projektu. Uvijek je zanimljivo kad netko iz glazbenih voda prijeđe u glumačke. Išla sam dva dana na casting i onda su me nazvali i rekli da sam primljena za ulogu. Da nije bilo covid situacije, ne bih se stigla ni okušati u glumi, jer ne bih imala vremena. Sve je to lijepo kada mislimo da smo za nešto, ali hajde da vidimo kako je kada se uhvatimo ukoštac s tim", rekal je Milica svojedobno za Telegraf.

Tada je otkrila i da je upravo glazbena karijera razlog zašto su prekinuli suradnju na projektu 'Pevačice'.

"Kad je opet krenulo s mojim prvim zvanjem, morala sam biti iskrena prema svima njima, iako su oni jako inzistirali da ostanem. Bili smo fenomenalna ekipa, nisam htjela biti neljudska i rekla sam im da ne mogu dalje", rekla je pjevačica.

'Poljubac mi je bio najteža scena'

Zanimljivo, Milica je za Telegraf otkrila i što joj je najteže palo na snimanju serije.

"Jedan je taj što je moj lik u seriji bio takav da sam cijelo vrijeme trebala biti pospana, bilo mi je teško da se smirim svakodnevno u vrijeme covida, da sam mirna, da razvlačim riječi, pijem neke lijekove, to mi je bilo teško. Ja sam netko tko uz kavu uvijek ima vrećicu badema, lješnjaka, indijskih oraščića. Kad me pitaju što kupiti za rođendan, kažem kupi mi lješnjak ili moju omiljenu olovku za usne. Ne znam da li će mi Miloš Timotijević (jedan od glumaca) zamjeriti ako ovo kažem, ali moram. On je alergičan na bademe, lješnjake i te stvari i zbog poljupca s njim mi je bilo zabranjeno jesti te stvari. Poljubac mi je bio najteža scena. Da skratim, ljudi! Jedva da smo dobili ta dva poljupca, nevjerojatno! Nekoliko minuta prije toga pričamo o nekim životnim temama, o nekim emotivnim odnosima, a onda se moramo poljubiti… Ne razumijete", kazala je Milica Pavlović.

