Zbog brojnih prepirki, Darijo Crnković i Petra Meštrić bili su u centru pozornosti, a toliko je eskaliralo da je jedan od njih napustio i set. Darijo je otpočetka večere krenuo s neumjesnim komentarima na račun partnerice Petre, u raspravu je uključio i Sašu i po mišljenjima ostalih kandidata, prešao granicu. Dobacio je Saši da bi ju "maznuo", a slične komentare imao je i za svoju suprugu.

"Smetaju mi tvoji komentari. To mi izrazito smeta. To me vrijeđa. To nije pristojno", rekla mu je za stolom.

"Zašto tu glumiš doktoricu, a kod kuće je druga priča?", odgovorio joj je.

"Jesam ti svaki put okrenula očima kada si tako nešto rekao?", nadovezala se. Rasprava se nastavila, a u nju su se uključili i Andrea i Marko koji su stali na Petrinu stranu.

"Ružno mi je kad se muškarac na taj način razgovara sa ženom, bilo kojom, a pogotovo nekom koja je prema njemu fer i korektna i koja ga poštuje", rekla je Andrea i upozorila Darija da se tako ne bi trebao ponašati.

"Imala sam osjećaj kao da mi to netko dobacuje s ulice, nije mi to načln na koji bi mi se moj muž trebo obraćati. Pogotovo ne u javnost", rekla je Petra, kojoj je Darijo zamjerio to što se pred kamerama ponaša na jedan način, a kod kuće na drugi.

"Osjećam se jeftino, poniženo, kao da sam netko koga je skupio s ceste. Ne osjećam se kao ravnopravna partnerica", zaključila je Petra.