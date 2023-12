Premda više ne postoje timovi, natjecatelji se i dalje ponašaju tako jer čim dođe vaganje - crveni nikada neće izbaciti svoje, baš kao ni plavi.

Goran je bio na redu za vaganje i odlučno je rekao kako se nikada ne želi vratiti na staro. Prošli put imao je 121,2 kilograma, izgubio je 2,6 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase.

Šepić je prvi put na Brijunima bio na medenome mjesecu, a sad je u šali rekao da mu je ovaj put ipak malo napornije. Pohvalio je Mirnine treninge i ponosan je na sebe kako odrađuje izazove. Na posljednjem vaganju imao je 138,1 kilogram, sad je izgubio 3,9 kilograma, što je 2,8% tjelesne mase. „Dignuo sam svoj rad i mislim da to vaga pokazuje“, rekao je zadovoljni Mislav.

Marie je ponovno pričala kako voli sudjelovati u izazovima, ali ne voli pobjeđivati te da je postigla svoj cilj. „Došla sam naučiti neke stvari, a ne da se poslije finala ili kad izađem, vratim na stare staze, kao što vjerujem da će se dogoditi većini“, rekla je Marie koja je prošli put imala 99 kilograma, sad je izgubila 0,4 kilograma, što je 0,4% tjelesne mase.

Jure se bojao vaganja i nije bio dobro raspoložen zato što zbog ozljede nije mogao dati maksimum na treningu i parirati ostalima u kući. Na posljednjem vaganju imao je 115,9 kilograma, sad je izgubio dva kilograma, što je 1,7% tjelesne mase.

Posljednji je na vaganje stigao Martin koji je također bio bezvoljan i rekao je kako mu već svi previše nedostaju. Prošli put imao 130,7 kilograma, izgubio je2,1 kilogram, što je 1,6% tjelesne mase. Martin je spasio Juru i ispod žute crte uz njega su bili Pero i Marie.

„Ako će kalkulirati i biti pametni, izbacit će Peru kao najjaču kariku, a ako će biti pošteni i gledati najslabiji rezultat, napustit će nas Marie“, komentirala je Mirna, a Pero dodao: „Bio sam siguran da će mene svi pisati jer sam im najveća konkurencija i mislim da im je to svima jedinstvena prilika da me se riješe, da me izbace ako žele ići u finale.“

Plavcima je bilo teško odabrati koga će napisati, a Marie se rasplakala. Ona je napisala Peru i rekla da nema razloga za to, Pero je napisao nju zbog najlošijeg rezultata, Šepić se odlučio za Peru jer mu je Marie draža, no Pero mu nije vjerovao da je to pravi razlog. Dajana je pisala Marie, Silvija je odabrala Peru i iskreno priznala da joj je konkurencija, Nina je očekivano pisala Peru, Jure se odlučio za Peru jer nije mogao pisati Martina, koji je odabrao Marie. Goran je također pisao Peru i objasnio da se odlučio za njega jer im je konkurencija te da se zbog pogrešnih razloga prijavio u show, a isto je mislio i Vlašić. „Zamjerio sam mu što je rekao da se udebljao 'umjetno' da bi pobijedio u showu“, objasnio je Goran, a Vlašić dodao da se on prijavio u show samo da osvoji nagradu.

„Kalkulacije su tu, igra je počela i ranije, a sad je u zapletu“, rekla je Dajana, a Pero je dodao kako je znao da će ispasti čim je vidio svoj rezultat. „Među najvećim sam konkurentima za finale, a svi kalkuliraju. Ovo im je bila možda jedina prilika“, rekao je i objasnio da je plavcima bilo svejedno što pišu jer je odlučivalo pet crvenih. „Pero nije bio baš najomiljeniji lik u kući, a i velika je konkurencija tako da se jedva dočekalo da bude ispod žute linije“, rekao je Šepić, a Pero zaključio: „I ja bih tako postupio, pisao bih onoga tko bi mi bio direktna konkurencija. Ovo je natjecanje!“

Pero je u 'Život na vagi' došao s 180,5 kilograma, a izgubio je 42,4 kilograma, što je 23,5% tjelesne mase. „Želja mi je bila skinuti 50 kilograma i da sam još ostao ova tri ciklusa, mislim da bih to i skinuo“, rekao je Pero koji ima plan za finale - želi ostvariti bolji rezultat od finalista! Martin i Jure pozdravljali su se s Perom i pričali o tome kako crveni imaju listu za izbacivanje. „Sljedeći je Jure, pa ja, onda Dajana i Marie“, rekao je Martin i dodao da ga ništa ne iznenađuje od crvenih pa ni ta lista.

Treneri su pozdravili preostale natjecatelje i najavili 12. ciklus i još intenzivnije treninge, nasumično su podijelili kandidate i počeli s vježbanjem. „Svi se žale na ozljede, sve bole leđa, pa tako i mene“, rekla je Nina, a i Mirna ih razumije jer su im bolovi u kralježnici postali sveprisutni zbog previše treniranja, možda nedostatka sna i možda nekih emocionalnih problema. Ipak, svi su dali sve od sebe i nastavili pričati o Perinu odlasku i kalkulacijama. „Svi mi želimo doći u finale, svi želimo pobijediti, ali realno, nismo zbog toga došli“, rekao je Goran i priznao Mirni da žele prvo izbaciti sve plave.

Edo je pokušao izvući priznanje od Martina i Jure da su demotivirani zbog vaganja, no Jure je govorio da je to zato što ne može vježbati. „Ne možeš hodati?“ zanimalo je Edu, a Jure je rekao da ne može. „Malo ste se previše opustili!“ nastavio je Edo koji im je prigovorio što ništa nisu radili ni za vikend. „Izdržite još malo do kraja, dignite glavu i nađite unutarnju motivaciju. Sjetite se zbog čega ste došli ovdje i nemojte odustajati od cilja, od svog putovanja jer je jedinstveno i neće se ponoviti. Uživajte u ovom procesu do kraja, iskoristite vrijeme koje vam je dano i sretno dalje!“ rekao im je Edo.

Marie i Šepić, koji su otpočetka u dobrim odnosima, poslije su razgovarali o tome kakav je Edo na treninzima, a Marie je komentirala da je danas uzeo malo plavce na pik.

