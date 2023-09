"Zna zabušavati na treninzima", rekao je Krunoslav, a Leonardo dodao: "A pojede i samo pola obroka, što su nam rekli da ne radimo." Ni trenerica Mirna nije bila zadovoljna Perinim zalaganjem. "Mislim da bi mogao pokazati malo više volje i snage na treninzima s obzirom na to koliko priča da može i koliko priča da je trenirao prije ulaska u show."

Pero izgubio 7,7 kg

Na početku ovog procesa Pero je imao 180,5 kilograma, a sad je skinuo 7,7 kilograma, što je 4,3% tjelesne mase. Irena je smatrala da je izgubio toliko jer ne jede sve kao ostali zato što ne voli puno toga, a Martin je zaključio: "Treba nekad i jesti!" I Marie i Nina smatrale su da je izgubio dosta kilograma zato što ne jede.

Plavi tim u show je došao s 1289,9 kilograma, izgubili su 41,6 kilograma, što je 3,2% tjelesne mase. Crveni i plavi tim skinuli su 28,9 kilograma, što je 3% tjelesne mase, a kako im je cilj bio 2,9% - nitko ne napušta show! "Ako gledamo današnji rezultat kroz prizmu svih rezultata u prethodnim sezonama, ovo je veliki podbačaj i najslabiji rezultat prvi ciklus u 'Životu na vagi'. To je velika opomena za sve nas", rekao je Edo dok je Mirna zaključila kako je neke premalo stisnula dok neke može jače.

Crveni su se bodrili kako sad imaju priliku više izgubiti idući ciklus i nastavili komentirati Perin rezultat. "To uopće nije pravedno", rekla je Marsela, a Ljube im je ponovila kako to što ne jede može ići samo do jedne granice. "Nas je ovaj rezultat izvukao sad", dodala je, no Anđela je komentirala kako ipak nije morao govoriti da ih je sve spasio. "Za Ninu možeš reći da je napravila pravi rezultat", zaključila je Marsela, a s njom su se složili svi iz crvenog tima.

Pero spasio kandidate

Silvija i Goran pekli su 'kartonsko janje' kako bi zahvalili plavcima što su zbog njih izgubili postotak tjelesne mase zbog kojeg su svi ostali u showu. "Nije nas Pero spasio, spasio nas je cijeli plavi tim", rekao je Goran i dodao da neće stići daleko ako preskače obroke. No Pero je objasnio: "Cijeli život se bavim sportom i jedini sam od svih kandidata prošao ovakve 'torture'. Ipak imam 47 godina i treba mi puno više da se oporavim i znam što znači oporavak dok oni to još uvijek ne shvaćaju ozbiljno. Vidjelo se na vagi." Dodao je da se osjeća sigurno još nekih tri, četiri tjedna jer će kilogrami padati, a kad dođu ispod 150, 140, vjeruje da će biti problema s gubljenjem kilograma.

Silvija i Goran razgovarali su i o jakim igračima u kući. Osim Pere, spomenuli su i Juru koji može ostaviti nekoga u showu. "Idući tjedan bi trebao biti dobar jer ako ne bude, znači da se ta osoba stvarno ne trudi", rekao je Goran. Pridružili su im se Marie i Jure, koji je komentirao kako Pero hvata krivine gdje god stigne, ali i da je jako zadovoljan što su svi prošli dalje. "Jedini nisam imao muskulfiber, poznajem svoje tijelo. Malo zabušavam na treninzima, na trenerima je da me malo potjeraju preko te granice", rekao je Pero.

Počeo je još jedan trening, plavci su krenuli žustro iako nisu svi bili najbolje raspoloženi dok su crveni s Edom pričali kako se i dalje osjećaju loše jer nisu ostvarili dobar rezultat na vaganju. No i oni su se brzo bacili na vježbanje, a Edo je pohvalio Marselin napredak i dodao kako ga najviše veseli što i ona to vidi. Tijekom treninga kandidati su razgovarali o motivaciji i otkrivali malo više o sebi i svojim željama, a nakon iscrpljujućih vježbi, svi su bili zadovoljni svojim zalaganjem.

Kandidati su se malo odmorili, a potom s trenerima birali vođe timova, koji će ponekad zamijeniti trenere. Crveni su jednoglasno odabrali Gorana, a plavi su birali između Dajane i Martina, koji je naposljetku dobio više glasova. "Iznenađuje me koliko sam glasova dobio, ipak sam najmlađi, ali valjda su u tome i vidjeli neki potencijal", rekao je Martin i dodao da su mu vratili osmijeh na lice zato što je bio tužan zbog lošeg rezultata na vagi.

Pred kandidatima je bio i veliki izazov, a Edo je uzbuđeno rekao: "Čini mi se da bi moglo biti pakleno teško!" Treneri su kandidatima objasniti zadatak i odlučili kako u izazovu i ovaj put neće sudjelovati Ljube i Irena. "Kapetani će gurati bale dvaput", rekao je Edo, a Mirna dodala: "Tim koji pobijedi u izazovu ima pravo odabrati jednog člana iz suprotnog tima čiji će rezultat biti izuzet na vaganju."

Timovi su se dogovorili tko je u kojoj skupini i počeli s guranjem bala od 280 kilograma! „Uzbudljivo je i možemo reći da sam tu domaći. Godinama treniram američki nogomet i cijelo to vrijeme to je bilo naguravanje s ljudima od 120, 130 kilograma“, rekao je Pero.

Prvi su krenuli Goran i Martin, koji je bio malo brži. Pero je odradio vrhunski i plavci su stvorili malu prednost, no Dajani bilo jako teško i crveni su se uspjeli vratiti u igru i stvorili prednost od nekoliko metara. Anđela je bila sjajna, a Edo je bio oduševljen. „Najlakša kandidatkinja je danas odradila izazov s takvom lakoćom i jednostavnošću da nas je sve ostavila bez teksta!“ No Nina je preokrenula sve u korist plavih i u završnoj rundi borit će se dva kapetana timova - Martin i Goran.

