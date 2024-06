Show "Gospodin Savršeni" se vraća, a moći ćete ga pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Obožavaju ga gledatelji u više od trideset zemalja svijeta, a hrvatska verzija te emisije ovo ljeto počinje sa snimanjem nove sezone, koja će biti najposebnija dosad.

Novi Gospodin Savršeni u četveroj sezoni nudi djevojkama jedinstvenu priliku da zajedno sanjaju svoju grčku avanturu! Naime, dom novog neženje i njegovih odabranica prvi će put biti izvan granica Lijepe Naše - na suncem okupanom Rodosu!

Rodos je raj na zemlji smješten u Egejskom moru, a poznat je po srednjovjekovnim utvrdama, antičkim hramovima, skrivenim ljupkim mjestima i beskrajnim plažama.

Tako samo zamislite večere uz svijeće, uzbudljiva putovanja, nezaboravne zabave i mnoga iznenađenja koja će vas ostaviti bez daha. Duge šetnje uz obalu i razgovori do kasno u noć samo su dio čarolije koju će novi RTL-ov neženja iskusiti s odabranim sretnicama. Sve to vodi prema jednom cilju - pronalasku prave ljubavi!

Do sada su emitirane tri sezone popularnog showa.

Goran Jurenec

U prvoj sezoni, koja se emitirala 2018., "Gospodin Savršeni" bio je Goran Jurenec koji je odabrao Hanu Rodić, s kojom je nakon showa ostao u sretnoj vezi te se odselio u Njemačku. Hana je svojedobno otkrila kako su prošli brojne prepreke te se odlično slažu.

Međutim, u medijima se spekulira da je par prekinuo jer su oboje obrisali zajedničke fotografije s društvenih mreža.

Foto: RTL

Mijo Matić

U drugoj sezoni, koja je emitirana 2019., bio je Mijo Matić, a njegova izabranica bila je pjevačica Nuša. Međutim, njihova ljubav nije potrajala, a Mijo je tada otkrio za RTL da je greška bila u njemu.

"Nakon showa sam se emocionalno istrošio. Stalno sam bio s ljudima, išao sam s jednog spoja na drugi, otvarao se svima. Bilo mi je lijepo na početku s Nušom. Kad je otišla u Sloveniju, ostao sam tih nekoliko dana sam i nisam joj se javio", objasnio je tada.

"Osjetio sam da sam prazan, a zašto da dajem lažnu nadu njoj ili sebi. Nisam razvio to nešto, nisam bio spreman za veći korak i da nastavimo dalje. Zašto zavlačiti?", dodao je.

Početkom 2022. godine, Mijo je otkrio kako je u vezi s flautisticom Arianom Piknjač, koju je upoznao putem društvenih mreža. U rujnu prošle godine, par je izrekao sudbonosnan "da".

Foto: Instagram

Toni Šćulac

U trećoj sezoni, emitiranoj 2022., Toni Šćulac izabrao je sedam godina stariju Stankicu, no ni njihova veza nije opstala. Toni je nakon prekida za Večernji list otkrio što se dogodilo između njih.

"Jedine detalje koje želim reći vezano za prekid sa Stankicom jest da je istina da smo prekinuli našu vezu i da nismo više zajedno. O toj ženi mislim sve najbolje i nema nikakve zle krvi između nas. Svjestan sam toga da smo bili javni par zato što smo se upoznali u reality showu 'Gospodin Savršeni'. Isto tako sam svjestan dok smo bili zajedno da smo dijelili detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti", rekao je Toni tada za Večernji list te najavio svoje povlačenje iz javnosti.

"No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam jedan običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je to sve zanimljivo, ali mene to osobno više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kada smo i zašto okončali našu vezu. Odlučio sam i to da svoj ljubavni život više ne planiram dijeliti s javnosti."

Foto: RTL

Novi Gospodin Savršeni

Sada je red na novog Gospodina Savršenog, modernog viteza koji će tražiti svoju djevu u srednjovjekovnom naselju vitezova, okružen fascinantnim antičkim građevinama i bizantskim samostanima. Temperatura na Rodosu, ali i među sudionicima showa, sigurno neće padati jer otok ima čak 340 sunčanih dana u godini pa će romantične noći pod zvjezdanim nebom biti nešto što ćete pamtiti cijeli život. Rodos nije samo otok sunca i slobode nego se ubraja među sedam svjetskih čuda, a na vama je samo da se prijavite i doživite svoje ljubavno čudo.

Foto: RTL Gospodin Savršeni

Drage dame, ako ne želite propustiti sjajnu priliku za ljubavnu avanturu koja će vam promijeniti život - prijavite se na www.rtl.hr/prijave i postanite dio ove nezaboravne priče!

Show "Gospodin Savršeni" moći ćete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Intervju Gospodin Savršeni