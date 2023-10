Felina izgleda kao žena, no ipak nije žena. Ona je muxe, poseban rod unutar kulture domorodačkog naroda Zapoteca. Sve o rodu i spolu učimo u dokumentarnoj seriji 'Planet seks' s Carom Delevingne koju pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

"Nisam ni muškarac, ni žena, već sam muxe", kaže Felina, kojoj je kao i većini muxe osoba, dodijeljen muški spol pri rođenju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bila sam u osnovnoj školi kad sam shvatila da postoje muškarci i žene jer nisam žena, ne osjećam se kao žena. Nisam ni muškarac. Moja braća, tete, bratići znali su da sam muxe otkad sam prohodala. To je kolektivno otkriće, a ne individualno. Ne moramo pripremati svoje roditelje na to da smo muxe. Svi to jednostavno znaju", ističe ponosna Felina.

Muxe osobe čine 6% stanovništva u njihovom rodnom gradu, gdje imaju jedinstvenu ulogu. Neki nose tradicionalno mušku odjeću, no većina nosi haljine i radi tipično ženske poslove, kao što su kuharice, frizerke i švelje. Muxe osobe imaju i svoj festival gdje slave svoje običaje, druže se i plešu. Ovo tradicionalno druženje muxe kulture, vidljivosti i hrabrosti odigrava se jednom godišnje. Jako im je bitno održati svoje običaje i tradicije živima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve o rodu i spolu učimo u dokumentarnoj seriji 'Planet seks' s Carom Delevingne koju pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.