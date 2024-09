Otkrivamo datum: 'Superstar' se vraća u subotu od 20.15 sati na RTL-u

Druga sezona 'Superstara' donosi nova uzbuđenja, velike talente i žiri koji je spreman svojim stručnim savjetima i vodstvom pomoći u ostvarenju glazbenih snova kandidata koji će tijekom natjecanja pokazati da posjeduje 'ono nešto'. Što je to? Odgovoriti na to pitanje nije uvijek lako, no član žirija 'Superstara' i glasoviti producent Filip Miletić ima svoje objašnjenje. "Pjevanje mi nije dovoljno! Za mene pobjednik sezone mora kao umjetnik donijeti dio svemira i spustiti ga na zemlju, podijeliti to s nama", tvrdi Miletić.

Čaroliju, koja vodi do zvijezda, neminovno posjeduje Severina - naša najveća glazbena zvijezda. Za nju, pobjedu odnosi emocija. "Kriterij pri biranju pobjednika je samo dobra izvedba, emocija koju je izazvala pjesma - bilo kojeg žanra". Na kraju dana, osjećaj koji u nama budi određena pjesma ono je što se pamti, a svjestan je toga i najsvestraniji čovjek domaće glazbene scene - Tonči Huljić.

rtl

U izgradnji velike karijere, Tonči je oduvijek svjestan da treba znati - prilagoditi se novim vremenima i generacijama. "Mijenjaju se vremena, običaji, ljudi. Mijenja se kategorija natjecatelja, generacije su se promijenile i u svemu tome, osim što ocjenjuješ kako tko pjeva, moraš na neki način biti i psiholog", objašnjava Huljić svoju ulogu u 'Superstaru'.

Nika Turković jedva čeka čuti sve velike talente koji stižu pred žiri, a očekivanja su velika. "Očekujem još jaču sezonu, puno ljudi se ohrabrilo nakon prve sezone koja je jako lijepo probila led! Očekujem još više talentiranih i sretnih ljudi", želje su jedne od najtalentiranijih glazbenica nove generacije.

Drugu sezonu kratko i jasno najavio je producent Miletić, poručivši gledateljima što ih očekuje u potrazi za novim hrvatskim 'Superstarom': 'Glazba, dobri ljudi i zabava'.

Druga sezona 'Superstara' od žirija će tražiti više, od kandidata jače, a gledateljima će donijeti najveću televizijsku zabavu ove jeseni! Najbolje tek dolazi - 'Superstar' u subotu, 28. rujna od 20.15 sati na RTL-u!

