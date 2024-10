Opaka borba za imunitet: 'To bi me spasilo na idućem vaganju!'

Napetosti u kampu ostavljene su po strani jer je pred natjecateljima još jedan veliki izazov, a nagrada je najvrjednija moguća u ''Životu na vagi'' - tim koji pobijedi osvaja imunitet na nadolazećem vaganju!

„Nagrada je top! To bi me definitivno spasilo na idućem vaganju“, rekla je Larisa koja nije presretna zbog nagrade koju je osvojila u prošlom izazovu - morat će birati tko napušta show, a i tko će tada ostati kao njezin par. „Prolazimo mostić, idemo prema terenu gdje se održava veliki izazov, vidim nekakve visine, nekakve špage i prvo što mi pada na pamet je da ćemo se možda penjati“, nastavila je Larisa koja će u izazovu sudjelovati sama. No neće biti jedina jer će i Alina biti bez partnerice Marije koja je bolesna, a lijepa je vijest da je Davorka dobila liječničko dopuštenje i napokon može sudjelovati u zadatku!

Nina nije previše optimistična

Ekipa je stigla pred željeznu konstrukciji na kojoj je postavljeno uže za svakog natjecatelja i na koje će se morati popeti, a na kraju užeta nalazi se mala podloga na kojoj će stajati - važno je da stoje tijekom cijelog izazova, ne smiju čučnuti. „Svatko od vas pristupit će svom užetu, stati na podlogu i primiti se za uže s obje ruke. Zatim će vas mehanizam podići 30 centimetara od blatne podloge i trebate što dulje ostati na užetu“, rekla je Mirna, a Edo dodao: „Pravila današnjeg izazova su toliko jednostavna da ih možemo sažeti u dvije riječi - držite se!“

Foto: RTL Alina i Larisa

„Ovo je jako izazovno i boli me lakat, ne znam kako ću izdržati“, iskrena je Alina, a i Nina nije previše optimistična: „Danas dolazim lošije volje i nisam baš motivirana, ali rekla sam da ću se potruditi zbog Nikoline. Kad je njoj bilo teško, bila je uz mene, tako da ću zbog svog para dat ću sve od sebe.

„Izazov ne može biti jednostavniji - staneš, primiš uže i drži“, ponavlja Edo, a Mirna ističe da će snaga u rukama biti presudna, no ne zna koliko će im smetati trbusi prilikom izvođenja zadatka. „Smetat će njima njihovi karakteri najviše“, zaključio je Edo.

Tko je mentalno najjači - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.

