Na fotografiji koju je objavio na Facebooku Damir Folnegović, kojeg najviše pamtimo kao Blaža iz "Večernje škole", oko stola sjede profesor Maksimilijan Jure Kučina, odnosno Željko Pervan i njegovi učenici: Damir Folnegović (Blaž), Ahmed El Rahim (Antimon), Mladen Horvat (Denis) i Zlatan Zuhrić-Zuhra (Aljoša).

'Vrijeme je za novu Večernju'

"Evo ponovo na okupu stari školarci i profesor Večernje škole", napisao je Folnegović uz objavu.

"Jedan zauvijek nedostaje, pozdrav ekipi", "Ljuta ekipa", "Proslava mature…vidim i razrednica je nazočna", "Ajmo, vrijeme je za novu Večernju", "Lijepo vas je vidjeti zajedno", "U kojem ste razredu sad?", "Ponovno u klupe, i dan danas još gledam epizode", samo su neki od komentara obožavatelja.

Podsjetimo, Željko Pervan je idejni začetnik Večernje škole, a rađena je bez scenarija. U početku je emitirana na OTV-u, a kasnije je prešla na HRT.

Humoristični serijal je još uvijek veoma popularan, a o tome svjedoče i brojne epizode Večernje škole koje na Youtubeu imaju i više od 300.000 pregleda.

Originalnu postavu Večernje škole iz 1995. činili su Željko Pervan, Zlatan Zuhrić, Mladen Horvat, Ahmed El Rahim i pokojni Đuro Utješanović.

Gdje su danas i što rade?

Blaž je unatrag nekoliko godina napisao tri vodiča za vinarije i restorane po Hrvatskoj.

"A čuj, ušel sam u to, to je dobra stvar. Prošel sam sve regije u Hrvatskoj, restorane i vinarije. Preveli smo to na tri jezika, ova zadnja knjiga, ‘Vrh (vina i restorani Hrvatske)’ prevedena je i na engleski i francuski", rekao je Blaž za 24sata.hr.

Antimon odnosno Ahmen El Rahim danas više ne glumi nego ima svoj biznis. Ušao je u svijet gastronomije i vodi restoran “Grizzly” u Velom Lošinju.

"Vodim restoran, ali i radim sve ostalo što treba. Pečem pizze, konobarim, odlazim u nabavke… Ma sve što zatreba", ispričao je Ahmen prije dvije godine i dodao da je ostao dobar s kolegama iz 'škole' i da se druže.