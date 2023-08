I tako već 16 sezona natjecatelji, kuhari amateri, zaljubljenici u dobru hranu i gastro kreativci iz različitih dijelova Hrvatske svaki tjedan odmjeravaju svoje vještine u kuhinji s ciljem da postanu natjecatelji s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo i kulinarsko umijeće. A da je baš svaki tjedan riječ o zanimljivoj borbi u kojoj još nije kristalno jasno koje to točno kvalitete mora imati natjecatelj da bi osvojio titulu najboljeg domaćina - potvrđuje i podatak da je tijekom 16 godina prikazivanja u 'Večeri za 5' goste dočekivalo 7000 natjecatelja!

Kuhalo se uzduž i poprijeko Lijepe Naše, sladilo raznim delicijama; najfinijim i 'najobičnijim' namirnicama, jelima iz kuharica naših mama i baka do recepata nešto modernijih varijanti, a najvažniji sastojak u svakoj epizodi i dalje je isti - karakter domaćina! Kakva će se priča povesti za stolom, jesu li to namirnice iz vrta, s tržnice ili, nedajbože, kupljene, zašto je domaćin tako neraspoložen i 'čudan' ili, pak, ne da gostima da dođu do riječi… sve je to uvelike utjecalo na završnu pohvalu ili pokudu gosta koji daje svoj sud o kušanim jelima, kojih je tijekom 16 godina 'Večere za 5' pripremljeno čak 21 tisuću!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

POGLEDAJTE VIDEO: RTL donosi jedinstvenu streaming platformu na hrvatskom tržištu

„Bilo je iznimno šarmantnih domaćina čiji šarm ipak nije uspio spasiti lošu hranu, a bilo je i obrnutih situacija. Nekima je kalkuliranje bio put do pobjede, ali u takvim se slučajevima uvijek pitam - vrijedi li ta pobjeda nečijeg obraza. No na kraju se sve svodi na to da u emisiji kuhaju kandidati koji se ponašaju prirodno i iskreni su u komentarima i tako stvaraju sadržaj koji je pozitivan i privlačan gledateljima““, kaže producentica emisije Marija-Jelena Zen.

Običaj okupljanja oko stola s prijateljima uvukao se u srca i domove gledatelja i tamo ostao već šesnaest sezona, a što će ponuditi natjecatelji 17. sezone, hoće li se istaknuti tradicionalnim jelima ili modernom kuhinjom, spretnošću za štednjakom ili snalažljivosti u nepredvidivim situacijama - gledatelji će doznati od 28. kolovoza od 17.45 sati u novoj sezoni 'Večere za 5'! A svi najveći obožavatelji, svoj će omiljeni show ove jeseni moći gledati prije svih jer će nove epizode 'Večere za 5' biti dostupne na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama!