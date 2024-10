Obožava MMA i bavi se borilačkim vještinama, a sada stiže u 'Superstar'

Sutra u 20:15 na RTL-u počinje druga epizoda glazbenog spektakla 'Superstar'! Stručni žiri u kojem su Severina, Nika Turković, Tonči Huljić i Filip Miletić odlučit će tko će dobiti priliku za prelazak u drugu fazu natjecanja, a mladi Splićanin David Marušić potrudit će se pokazati im kako bi baš on mogao postati drugi hrvatski 'Superstar'!

''Moja očekivanja od showa su upoznati dobre ljude, zabaviti se te donijeti energiju i emociju na pozornicu“, jasan je dvadesetčetverogodišnji David.

Mladi Splićanin odlučio se prijaviti u show nakon smrti voljenog djeda i saznanja da je i on pjevao u mladosti, što ga je potaknulo da vlastiti talent pokaže i drugima. „Moj djed je bio moje sidro u životu kada god mi je nešto trebalo uvijek je bio tu uz mene bilo to djelima ili savjetom. On je moj najveći uzor i nadam se biti barem upola čovjek kakav je on bio“, emotivno priznaje.

Roditelji su podržali njegovu odluku za prijavu u show, a ističe kako su njegov najbolji prijatelj i kolegica s posla uvijek tu za njega i prava su mu podrška.

Veliki je zaljubljenik u borilačke vještine i sportove. „Oduvijek sam se htio naučiti braniti i još kao dijete volio sam sve vezano uz borbu. S vremenom sam počeo pratiti UFC borbe i apsolutno sam se zaljubio u stil borbe trenutnog prvaka perolake kategorije Ilije Topurije. Krenuo sam se baviti jiu jitsuom, ali s vremenom mi je boks ipak postao draži“, kaže David i dodaje: ''Trenutno sam na pauzi do treninga, ali svakako im se planiram ubrzo vratiti.“

Foto: RTL

Priznaje kako je to da bi se volio ozbiljno baviti glazbom otkrio kad se prijavio u show: ''Moja prva ljubav su borilačke vještine, ali s vremenom mi je glazba sve više prirasla srcu.“

Mladi pjevač zarazne energije najviše voli slušati žanrove dark country i alternativni rock, iako, kako kaže, lijek za njegovu dušu je glazba skladatelja poput Johana Johanssona i Olafura Arnaldsa. A, ako se govori o njegovom stilu pjevanja, kao svoje uzore ističe Shawna Jamesa, Lewisa Capaldija, Damiana Davida te Željka Bebeka i Gorana Bareta.

Veseli David u šali najavljuje kako će, ako osvoji titulu 'Superstara' i nagradu, prvo kupiti novi bicikl: „Iako sam to rekao u šali, mislim da bih uložio u električni bicikl - moji listovi su se dovoljno napatili na uzbrdicama“, zaključuje uz smijeh.

David će se pokušati izboriti za prelazak u drugu fazu natjecanja u novoj epizodi glazbenog spektakla 'Superstar' u subotu od 20.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i dan ranije na platformi Voyo.

