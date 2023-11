U popularnom RTL-ovom šou 'Ljubav je na selu' koji možete pratiti i putem platforme Voyo, Ivan i Samanta provode prvo jutro na Šolti.

''Očekujem da te osvojim, da budeš moja'', direktan je bio farmer, ''Tražim curu upravo takvu kakva si ti''.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

Miroslav i Gabi također putuju na more, a otkrili su da je Gabi na njegovoj farmi ostala i duže od planiranog, a pomogla mu je čak i u berbi grožđa.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Naši osjećaju su se produbili... Mi smo trenutno na početku veze'', priznala je.

''Može doći kod mene zauvijek, što se mene tiče'', zadovoljan je bio Miroslav, ''Stvarno se cura pokazala, mama pogotovo je presretna zbog nje''.

Oboje su zaključili da će im ovo putovanje pomoći da se još bolje upoznaju i zbliže: ''Dovoljno nam je da se pogledamo i znamo što ono drugo misli''.

Branko i Smilja dan provode na plaži, no Smilja i dalje nije impresionirana viđenim.

''Izgleda jako djetinjasto, boji se vode, plivati, hladno mu je... Slabić'', komentirala je Smilja koja je odmah u startu odbila kupanje.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Pokušat ću sve da je osvojim, da je uvjerim'', kazao je farmer, obećavši da je zbog nje s društvenih mreža spreman izbrisati sve osim rodbine i djece.

Klara je u isto vrijeme putovala za Beograd, a bila je sretna i uzbuđena što će svog farmera Antu imati nekoliko dana samo za sebe.

''Ona je uvijek nasmijana, vrckava, luckasta'', Ante je poručio kad ju je vidio, ''Sad smo tu i vidjet ćemo što će se odigrati''.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Ante mi piše, javljao se svaki dan'', priznala je Klara, ''Osjećam prema Anti da smo ljudi koji imaju neke slične karakteristike''.

''Inzistirao sam na tome da imamo dvije odvojene sobe, da budemo čak i različiti katovi. Nije da ne želim, ali mislim da nije to to'', priznao je, ''Ispočetka smo kliknuli i mislio sam da će to vjerojatno biti to, ali kako je vrijeme više odmicalo, shvatio sam da je i premlada i neiživljena, što mi u mojim godinama ne paše''.

Mijo i Brankica posjetili su ljubljanski botanički vrt, no i to je bila prilika za ozbiljne razgovore.

''Strah me da ne doživim ponovno neko razočaranje'', priznao je Brankici, ''Kod mene prolaze i mlađe i starije, ona koja me osvoji dušom''.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Sviđaš mi se... Čemu da se ja nadam?'' upitala ga je, ''Ja volim da muškarac osvaja, stepenicu po stepenicu... Ne volim ja baš puno skakati. Mislim da bi se on teško mijenjao, moralo bi biti sve po njegovome''.

Novi dan u Poreču Stjepan i Ranka proveli su šetnji i razgledavanju štandova sa starinama, umjetninama i nakitom...

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Imate li zaručnički prsten tu?'' pitao je Stjepan jednog prodavača i šokirao Ranku, ''Tako malo, da vidim kako će ona reagirati''.

''Ne znam bih li stavila taj prsten, ali naravno da ne bih odbila, da bih prihvatila... Možda bih mu ga danas-sutra vratila'', poručila je Ranka, no cijeli farmerov nastup bio je samo šala.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

Svojoj se Azri na putovanju veselio i Jožef: ''Toplo mi je oko srca... Idemo se malo kupati i provoditi. Očekujem da se s Azrom puno zbližim. Očekujem jednu ozbiljnu vezu''.

''Sami smo, a bože, moj ako se rodi ljubav, rodi. A ja mislim da će se roditi'', Azra je poručila.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

A na jednom divnom prijateljstvu koje su stvorili, Rade je Ireni odlučio zahvaliti večerom i tamburašima koje je naručio samo za njih, što je nju oduševilo.

Mijo je Brankici donio cvijeće i doručak u krevet: ''Takav muškarac meni treba u životu''.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

Obećao joj je da će dan provesti na novom romantičnom izletu, a što će biti u budućnosti, pokazat će vrijeme.

''Dajem se kad vidim da i druga strana daje sebe'', poručila je Brankica.

Stjepan i Ranka dan će završiti večerom, a Ranka je priznala kako joj fali romantike i više Stjepanove reakcije.

Tijekom večere zaključili su da se nakon boravka na Stjepanovom imanju nisu čuli jer je on zapisao njezin broj telefona krivo, a ona je rekla da je mislila na njega.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Između mene i Ranke tko više laže, ne znam. Ja dosta lažem, ali za nju ne mogu reći'', farmer je poručio kako smatra da među njima nema budućnosti.

