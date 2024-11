Neki kandidati oduševili žiri: 'Najbolje što sam čula u ovom showu, sva sam se naježila'

Druga sezona "Superstara" stigla je s novim, izvanrednim talentima koji su se okušali pred stručnim žirijem. Iako nije lako prevladati strah i dati sve od sebe u trenucima kad je najteže, upravo su to osobine koje krase najbolje natjecatelje na putu do ostvarenja svojih snova. Show ste mogli pratiti uživo i na portalu Net.hr!

Sestra prošlogodišnjeg finalista Karla Miklaužić pokazala pravi talent

Za kraj audicija, pred žirijem se pojavila Karla Miklaužić, sestra prošlogodišnjeg finalista Dine. Karla je otkrila da je glazba njen najvažniji hobi, a pjeva od treće godine. Iako nema puno obaveza u danu, osim škole, njezin životni ritam uključuje puno pjevanja. Ove godine prijavila se u "Superstar" jer prošle nije mogla, s obzirom na to da je njezin brat Dino već bio finalist.

Karla je izvela pjesmu "Ain't Nobody" Chake Khan, a žiri je bio potpuno oduševljen njezinim talentom.

"Ti nisi za domaće tržište, ti si gotov svjetski proizvod. Čim prije vani, ti si sve. Otkad sjedim u žirijima, a to je jako dugo, ovakav talent s ovoliko godina, ovo vidjeti i čuti, samo ti trebaju pjesme", rekao je Tonči.

Foto: RTL

Filip je bio uvjeren da će daleko dogurati, dok je Severina pohvalila njezinu sinergiju s partnerom.

"Tvoj partner je doprinio, odlična ste sinergija. Želim pozdraviti tvoje roditelje", zaključila je Severina. "Ovo je najbolje što sam čula u ovom showu, sva sam se naježila. Hvala ti na ovome", zaključila je Nika.

Pjevačica Mirna Pehar nije prošla u finale

Pjevačica Mirna Pehar iz grupe 'Takt' sljedeća je nastupila pred žirijem. Osim glazbe, koja joj je na prvom mjestu, Mirna se bavi planinarenjem i digitalnim marketingom. Trenutno sprema svoju prvu autorsku pjesmu i nastupa na svadbama. Za svoj nastup izabrala je pjesmu "Mrazevi", a potom je otpjevala i refren popularnog hita Nine Badrić "Da se opet tebi vratim".

Foto: RTL

Žiri je imao pomiješene dojmove o njenoj izvedbi. Severina je primijetila da je Mirna imala trenutaka kada je zablistala, ali su se brzo "ugasili", te je zaključila da pjesma koju je izvela nije bila idealna za finale "Superstara".

Foto: RTL

"Imaš super glas i lijepo fraziranje i nosiš to jako dobro, no čini mi se da imaš problem s intonacijom", rekla je Nika. "Ima tu nečega, ali nisam sigurna da bi trebala svoj život prepustiti pjevanju i da se osloniš da od tog možeš živjeti", zaključio je Tonči. Mirna nije prošla dalje.

Student tambure Marko Martinović fascinirao žiri

Nakon Ivane, pred žirijem se pojavio Marko Martinović iz Novske, student tambure na osječkoj glazbenoj akademiji, koji je u glazbi od malih nogu. Marko se bavi i društvenim mrežama, posebno YouTubeom, a kao dječak je imao iznimno iskustvo sudjelovanja na Euroviziji mladih glazbenika, što smatra najvećim i najzanimljivijim iskustvom u svom životu. Osim toga, svira u bendu s prijateljem i redovito nastupa.

Foto: RTL

"Obožavam ovaj show jer možemo čuti razne pjesme", kazala je Severina Marku nakon izvedbe Šabana Šaulića. Uskoro je Marko izveo i pjesmu Đorđa Balaševića, na što je Severina ponovo reagirala s "Bravo!" Složili su se i ostali članovi žirija te je dobio četiri da.

Ljubiteljica klasične glazbe Ivana Kopecki iznenadila

Orguljašica Ivana Kopecki, strastvena ljubiteljica klasične glazbe, došla je u "Superstar" kako bi isprobala nešto novo. Kao dijete, sanjala je o ovakvom izazovu, a sada je odlučila dati sebi šansu. Ivana je podijelila da bi voljela imati vlastiti studio i baviti se produkcijom glazbe. Za svoj nastup izabrala je pjesmu "Where You Are" izvođačice Hayley.

Žiri je bio oduševljen njezinim nastupom. Severina je komentirala kako je Ivana uživala u izvedbi, a to se osjetilo i na žiriju.

Foto: RTL

"Nisam očekivala kad si krenula s dubinama, odjednom si gore prsla kao da je vatromet. Digla si atmosferu", zaključila je glazbenica. "Jako si mi snažno tonove odradila, s puno žara, baš si me oraspoložila, baš vidim da to može biti takav oblik glazbenog odnosa", zaključila je Nika.

Tonči je bio kratak i jasan, rekavši da je Ivana odlična pjevačica.

Antonio Lešković pjevao je prenisko

Sljedeći kandidat pred žirijem bio je Antonio Lešković iz Požege, mladi pjevač koji se, osim glazbom, bavi i stolnim tenisom, što mu je hobi. Za svoj nastup odabrao je pjesmu "Little Things" grupe One Direction, no žiri je primijetio da mu je pjesma bila previše niska za njegov vokal. Nika je odmah komentirala da pjesma nije bila idealna za njegovu raspon, a Tonči je bio nesiguran u vezi s ocjenjivanjem.

Foto: RTL

Nakon prve izvedbe, Antonio je izveo drugu pjesmu, "Ako su to bile samo laži" Plavog orkestra. Nika je zaključila da njegov vokal nije bio dovoljno snažan i da nije izlazio onako kako bi trebao. Tonči je bio kritičan, ističući da to nije bilo dovoljno za ocjenu, dok je Filip bio još konkretniji.

"Prvu pjesmu nisam ni čuo, a na drugoj sam potrošio 2000 kalorija da te čujem. Moraš pustiti glas", rekao je Filip, a složila se i Severina. Za kraj, od žirija je dobio četiri ne.

Teodora Stijepović odabrala je pjesmu koja odgovara njezinom glasu

Sljedeća kandidatkinja pred žirijem bila je Teodora Stijepović iz Podgorice, mlada pjevačica i studentica s bogatim glazbenim iskustvom, a uz glazbu, bavi se i pisanjem poezije. U show je došla u pratnji svog tate, koji joj je velika podrška. Teodora je podijelila s žirijem da glazbu doživljava na poseban način i da je ona neodvojivi dio njezinog života, a u slobodno vrijeme voli provoditi vrijeme s obitelji.

Za svoj nastup odabrala je pjesmu koja je, prema riječima žirija, savršeno odgovarala njenom glasu.

"Jako lijepo pjevaš. Imam napomenu, snaga u vokalu ne mora se očitovati u tome kako ga napadneš", dodala je Nika.

Foto: RTL

Tonči je zaključio da Teodora pjeva iznadprosječno i pohvalio je briljantne trenutke u izvedbi, ističući da je pjesma bila izuzetno teška zbog modulacija, a njegova je ocjena bila pozitivna, uz priznanje hrabrosti u izboru pjesme.

"Ti bez daljnjeg pjevaš iznadprosječno. Bilo je briljantnih trenutaka, posebno u samom početku. Dala si mi do znanja da će pjesma završiti negdje gore. Nije završilo s onim što se očekivalo. Ovo je izuzetno teška pjesma. Gadne modulacije, uzet ću u obzir hrabrost", zaključio je Huljić.

Teodora je za svoj nastup dobila četiri 'da' i prošla u sljedeći krug.

Slovenac Andrej Orel oduševio vokalima

Andrej Orel iz Slovenije, glumac u mjuziklima, predstavio se žiriju kao iskusni pjevač. Počeo je pjevati još kao dijete, a njegova glazbena karijera uključuje diplomu iz španjolskog i talijanskog jezika te završeni Konzervatorij za glazbu i balet u Ljubljani.

Foto: RTL

"Glazba mi je na prvom mjestu", rekao je Andrej, koji je također veliki obožavatelj Eurosonga. Za svoj nastup odabrao je pjesmu "Euphoria", a žiri je bio oduševljen njegovim vokalnim sposobnostima, dodijelivši mu četiri 'da'.

"Ovo je teška pjesma, demonstrirao si sve što se treba pokazati na Eurosongu", kratko je poručio Filip. "Vrlo specifična, prepoznatljiva boja glasa", zaključio je za kraj Tonči.

Obožavateljica grupe Guns'n'Roses nije oduševila žiri

Adriana Profeta iz Zagreba sljedeća je bila pred žirijem, a već na početku je otkrila svoju strast prema grupi Guns'n'Roses, posebno njenom frontmenu Axlu Roseu.

Objasnila je da posjeduje čak 60 majica s njihovim logom, a cilj joj je doći do sto. Osim toga, uokvirila je karte s koncerata i piše autobiografiju te poeziju jer smatra da ima mnogo toga za podijeliti.

Foto: RTL

Glazba benda Guns'n'Roses pomogla joj je u borbi protiv anksiozno-depresivnog poremećaja. Adriana je skromno zaključila da nije sigurna hoće li proći audiciju, ali je bila spremna pokušati.

Za svoj nastup izabrala je dvije pjesme – "Sweet Child of Mine" i "Noćas si moje vino".

Tonči je komentirao: "Joj Adriana," i dodao da ga je zabavila, savjetujući joj da pjeva kod kuće, uživa u glazbi i ide na koncerte.

Foto: RTL

Severina je bila ljubazna, ali je napomenula da možda ovo nije njezina prilika za "Superstar", no da to ne znači da neće pokušati sljedeće godine.

"Pravih nota i intonacije nije bilo nažalost, ali nema veze, lijepo je da si nas došla zabaviti", zaključila je.

Luki Tonkoviću bilo je stresno

Povratnik Luka Tonković došao je pred žiri u pratnji svoje zaručnice, koja ga je, kako je rekao, nagovorila da se vrati na audiciju "Superstara".

Za svoj nastup pripremio je dvije pjesme – "Nasloni glavu na moje rame" benda Tutti Frutti i "Zagrli me" Zdravka Čolića. Tijekom nastupa osjetio je veliku tremu, zbog čega mu je Filip dao gutljaj vode kako bi se opustio. Iako je bilo napeto, Luka je izveo pjesmu Zdravka Čolića i oduševio žiri.

Foto: RTL

Filip je pohvalio njegov vokal, rekavši da posjeduje grandiozan glas koji može ostaviti snažan dojam. Nika je primijetila da Luka možda nije uživao u nastupu zbog stresa, ali je istaknula da super pjeva i savjetovala mu da se opusti i pjeva za sebe.

"Mislim da nisi danas uživao jer ti je bilo stresno. Samo to, no super pjevaš. Uživaj, unesi se zbog sebe", dodala je Nika. "Beskrajno si simpatičan, a o pjevanju bi se dalo razgovarati", kazala je Nika.

Tonči je dodao da se o njegovom pjevanju još treba razgovarati.

"Beskrajno si simpatičan, a o pjevanju bi se dalo razgovarati", rekao je. Luka je na kraju dobio četiri da.

Monika Jukić oduševila starinskim stilom pjevanja

Sljedeća kandidatkinja pred žirijem bila je Monika Jukić, talentirana gimnazijalka iz Splita koja se glazbom bavi od malih nogu.

Osim što pjeva, Monika se bavi i plesom te aktivno koristi društvene mreže. Prije nastupa podijelila je s žirijem da vjeruje kako je njezino pjevanje posebno jer duboko osjeća svaku pjesmu koju izvodi.

Na audiciju su je došle podržati njezina mama i mentorica, a Monika je istaknula važnost njihove podrške, ali i svoje vlastite odlučnosti:

Foto: RTL

"Mama je tu prva, daje mi savjete, da nema nje, možda ne bih bila ovdje. No, ni bez mene ne bi bilo sve moguće jer ja pjevam i ja sam na sceni."

Monika je svoju pjevačku izvedbu započela pjesmom "Kuda plovi ovaj brod" Radojke Šverko, a žiri je bio oduševljen.

"Toliko mi je drago što si tu pred nama, što si iz Splita, ja nemam što reći tu - super pjevaš, super izgledaš, hvala ti što si došla kod nas", rekla je Severina.

Nika je istaknula njezin dublji, zreo glas, rekavši da je zvučala mnogo starije nego što je očekivala, a Tonči je dodao da je njezin stil pjevanja vrlo starinski, karakterističan za pjevače s više iskustva.

Foto: RTL

"To je starinski stil pjevanja koji njeguju pjevači koji imaju puno više godina od tebe", zaključio je.

Na kraju, Monika je osvojila četiri 'da' i prošla u sljedeći krug.

Strastveni Dino Osmanagić raznježio žiri

Idući je pred žiri došao Dino Osmanagić, mladi Osječanin koji se bavi animacijom, a glazba mu je velika strast. Dino je podijelio da je jako sretan što je imao priliku upoznati članove žirija te je najavio da će izvesti dvije pjesme – jednu obradnu, "Love Yourself" Justina Biebera, i jednu svoju autorsku, "Who You Are".

Autorsku pjesmu napisao je inspiriran knjigom koju je pročitao, a vjeruje da su ljudi duhovna bića i da postoji mnogo nepoznatog u životu.

Foto: RTL

Žiri je bio impresioniran njegovim nastupom. Tonči je istaknuo njegov vrlo zanimljiv vokal i boju glasa, dok je Filip pohvalio njegovu posebnost i precizirao da bi trebao poraditi na visini glasa.

"Imaš vrlo zanimljiv vokal", komentirao je Tonči. "Imaš boju od milijun dolara, isproduciran vokal neviđeno. U donjim lagama se to baš čuje, a kad ideš gore - trebaš poraditi na visini. Jako si poseban i nastavi se ovim baviti svojim stilom", dodao je Filip.

Severina je bila dirnuta njegovim smirenim i duhovnim nastupom, ističući da je njegov put u glazbi upravo to što treba slijediti.

Foto: RTL

"Donio si čaroliju jednom duhovnom mirnoćom, odlično si pjevao. To je tvoj put i mislim da tim putem trebaš nastaviti", zaključila je Severina.

Na kraju, Dino je osvojio četiri 'da' i prošao u sljedeći krug.

Matej Mataić nastup posvetio baki

Sljedeći je nastupio fitness trener Matej Mataić, koji je nastup posvetio svojoj baki, koju je duboko volio i koja mu je uvijek bila podrška. Prije nastupa, Matej je priznao da nije imao velika očekivanja, već je bio zahvalan što je došao do audicije. Za svoj nastup odabrao je emotivnu pjesmu "Hurt" Christine Aguilere.

Žiri je komentirao da je Matejev nastup bio vrlo emotivan i da je pjesmu izabrao s velikom dozom strasti, no da je njegov vokalni nastup još uvijek na početničkoj razini.

Foto: RTL

Filip je naglasio da su njegove emocije bile snažne, ali da vokalno nije uspio pratiti tu snagu, savjetujući mu da puno vježba kako bi poboljšao svoj glas. Severina je preporučila da se ponovo prijavi iduće godine.

"Ovo je bilo jako emotivno i baka je sigurno odozgo ponosna na tebe i aplaudira ti. Izabrao si najtežu pjesmu ikada i pjesmu koja ostaje za sva vremena. Prepun si emocija i super što radiš ovo što radiš, ali jednostavno u ovom trenutku tvoj vokalni aparat nije na nivou tvojih emocija. Ovo je po meni prilično amaterski, no uz puno vježbe i truda to se može nadomjestiti", rekao je Filip.

Foto: RTL

"Jako je to dobro za nekog tko se sad odlučio pjevati. Imaš krasan glas, imaš sluha", rekla je Nika.

"Nisi došao ovdje biti 'Superstar', htio si izbaciti iz sebe sve što te tišti", zaključio je Tonči.

Mlada pekarica Marija Mučaj otvorila epizodu

Pekarica Marija Mučaj otvorila je posljednju audicijsku epizodu "Superstara". Talentirana djevojka, koja uz svoj posao u pekari u slobodno vrijeme uživa u plesu i pjevanju, podijelila je s žirijem svoju strast prema kombiniranju tih dviju vještina.

Svoj nastup započela je pjesmom "Hopelessly Devoted To You" Olivije Newton-John, koja je oduševila žiri. Filip je primijetio njezinu sposobnost da prenese energiju i stvori dojam kao Disney junak.

Foto: RTL

"Da sam producent grandioznog crtanog filma, ti bi bila moj prvi izbor. Od srca ti to želim", dodao je Filip. "Ušla si kao zlatokosa princeza, hvala ti što si došla i ispunila ovaj prostor", rekla je Severina.

Nika pohvalila njezino pjevanje. "Pjevaš maestralno, baš super", navela je. Marija je na kraju osvojila četiri 'da' i osigurala svoje mjesto u sljedećem krugu.

