Natjecateljica britanskog Milijunaša Maria King, u emisiji koju vodi bivši voditelj Top Geara Jeremy Clarkson, usred snimanja u subotu otkrila je televizijsku tajnu showa.

Imala je četiri tisuće funti i sve džokere kada se u studiju začuo zvuk koji označava kraj emisije. Na pitanje voditelja zna li što to znači, odgovorila je i odmah shvatila da je to nije smjela reći. "To znači da se moram ustati i presvući", rekla je natjecateljica.

"Nisam to smjela reći, zar ne?" upitala je, na što se voditelj nasmijao. "To znači upravo to. Mi ćemo se vidjeti za oko sat vremena, no što se tiče gledatelja, vi večeras panično odlazite kući i onda dolazite idući tjedan", rekao je u odjavi emisije.