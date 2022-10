Danas su kandidati u 'Životu na vagi' prvo trebali odraditi mali izazov u kojem im je ponuđena njihova omiljena hrana, a dobrom taktikom mogli su osvojiti dva kilograma prednosti na sljedećem vaganju.

Prvi par pred koji je poslužena hrana bile su Željka i Dragica, a najstarija kandidatkinja ove sezone priznala je kako joj je sarma odmah zamirisala. Željka je bila bolja u pogađanju kalorijske vrijednosti, a obje su odbile pojesti svoje omiljeno jelo. Pred Ivanu su poslužene lazanje, a pred Filipa škampe na buzaru. Ivana je bila bolja u pogađanju kalorija, a oboje su odbili pojesti ponuđenu hranu.

Othrvali se iskušenju

Janjetina i gemišt bili su ponuđeni Josipu, a Anji proljetne rolice. Sve im je izgledalo odlično, a Josip je bio bolji u pogađanju kalorijskih vrijednosti. Josip je mirisao svoj gemišt, a Anja se malo dvoumila oko rolica, no naposljetku su oboje odbili pojesti ponuđenu hranu. „Toliko volim gemišt da bih ga namazao na kruh“, iskren je bio Josip.

Dalibor je dobio uštipke, sir i pršut, a Matea crni rižoto. „Sline do poda“, rekla je Matea koja je zasluženo uzela prvi bod, no nisu željeli probati ponuđenu hranu. Dalibor je priznao kako će to sigurno jesti vani, možda jednom mjesečno, ne kao prije, ali Martina nije baš bila sigurna u to.

Pohanu piletinu, pomfrit i pivo dobila je Štefica dok je Tomino omiljeno jelo pašticada. Štefica je odnijela bod pogađajući kalorijsku vrijednost, a oboje su preskočili jelo. Zuzanu su dočekale palačinke s Nutellom i sladoledom, a Roka biftek sa salatom. Roko je bio bolji u pogađanju kalorijske vrijednosti, a nakon mirisanja bifteka, nije želio probati, kao i Zuzana.

Na kraju je crveni tim osvojio dva boda dok je plavi tim također osvojio dva boda, ali nažalost s negativnim predznakom! Dakle, crveni tim ima dva kilograma prednosti na sljedećem vaganju.

Podijelili strahove i traume

Počeo je trening, a Filip je bio svjestan situacije u kojoj se nalazi njegov tim i zato je odlučio sjesti na bicikl i raditi sve vježbe kao i ostali. Sve je kandidate dirnula njegova priča o zlostavljanju, a Željka je rekla kako su se i njoj događale slične stvari te otkrila kako je doživljavala uvrede i od muža i partnera poslije njega. Anja je također suosjećala s Filipom jer su i nju vrijeđali vršnjaci i njezin brat. „Pred tolikim sam ljudima pokazala svoje emocije i što me muči i ako ne shvati da je pogriješio i ispriča mi se, onda to pokazuje o njemu kakva je osoba, a ne o meni“, rekla je. I ostali su kandidati podijelili svoje strahove, nesigurnosti i sve ono što ih najviše muči tijekom treninga.

Prije treninga Josip je trebao razmišljati o pogrešnoj odluci koju je donio u životu, a poslije je rekao Maji o čemu je riječ. Otkrio je kako je povrijedio roditelje jer su mu sve priuštili, a on je lutao, živio prebrzo i doživio prometnu nesreću. „Zaspao sam za volanom kad sam išao po sadašnju ženu, slupao se i razbio tati auto. Probudio se u bolnici, ne znajući što se dogodilo, samo sam rame ozlijedio. Kasnije sam se razbolio, čemu je sigurno pridonio taj moj tempo života“, rekao je i dodao kako će roditeljima sigurno biti drago što je to sad priznao.

Novi veliki izazov

Uslijedio je novi veliki izazov - kandidati su trebali gurati velike lopte kako bi osjetili što znači gurati takav teret. Cilj je bio dogurati loptu tešku 80 kilograma do posljednje od šest točaka na udaljenosti od 300 metara i vratiti. Izazov je bio zamišljen kao štafeta, treneri su naglasili koliko je bitna taktika, a tim koji bude bolji, osvojit će tri kilograma prednosti na vaganju. Roko je zbog problema sa zglobovima oslobođen ovog izazova, a timovi su, naravno odlučili da slabiji idu prvi, a jači zadnji.

Svima se izazov učinio jako težak zato što moraju trčati. „Svi smo svjesni koliko je Fići teško i pohvalila bih ga time što se trudio i grizao“, komentirala je Maja. Premda je crveni tim cijelo vrijeme vodio, Toma je preokrenuo natjecanje, sprintao je, prestigao Anju i sve je bilo na Josipu i Daliboru. „Svaka ti čast, Toma, skidam kapu!“ rekla je ponosna Maja. Josip nije izdržao do kraja, Dalibor je bolje rasporedio snagu i prvi stigao do cilja tako da crveni sada imaju pet kilograma prednosti na vaganju. Josip je krivio sebe zato što je pao, no svi iz njegova tima nisu mu dali da tako misli. „Imamo novi tjedan, novi ciklus i novu borbu i dat ćemo sve od sebe i nadamo se pobjedi“, rekla je Matea. Dalibor je od svog tima za nagradu dobio, a što drugo nego povrće!

