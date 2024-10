Pogledajte trenutak kada se Barbara pojavila: 'Dok nosim štikle osjećam se kao prava divetina'

Barbara Lin, poznata kao Diva Supreme Queen, sinoć se pojavila u popularnom RTL-ovom showu 'Superstar', a svojom izvedbom zabavila je stručni žiri. Na pozornici je izvela pjesmu 'Na njezinim rukama', a sama je pred kamerama priznala da je tijekom audicije više plesala nego pjevala.

''Ja sam Barbara, dolazim iz Sarajeva i imam 23 godine. Po zanimanju influencerica i tiktokerica. Na jednoj društvenoj mreži imam 90, a na drugoj 15 tisuća pratitelja. Od TikToka može se zarađivati, ima onih koji mogu i kuću kupiti, ali ja još nisam došla do toga. Ako sam baš u žurbi mogu se spremiti za 45 minuta, a ako mi se ne žuri može se to produljiti na sat ili dva. To je proces'', rekla je Barbara prije nego se pojavila na pozornici.

''Moj X factor je taj što sam uvijek svoja i znam dobro zabaviti publiku, znam plesati. Znam i pjevati i uvijek napravim dobar show. Dok nosim haljine i štikle, osjećam se kao prava divetina, kao mračna galaxy kraljica'', rekla je Barbara uoči nastupa.

Za kraj je otkrila: ''Problema zbog transrodnosti imala sam bezbroj, ali fizički me nikada nitko nije napao'', dodala je.

Nika Turković je rekla kako je čula za Divu, ali ju je zanimalo kako je nastalo njezino umjetničko ime. "Ja sam upoznata s tvojim likom i djelom, ali voljela bih da mi ti nešto kažeš o tome", rekla je simpatična Nika, a Barbara je s osmijehom odgovorila: "Supreme Queen je kao vrhovna kraljica. Tako sam sebi dala ime na TikToku."

''Ja se dvoumim je li ovo audiovizualni spektakl ili debakl”, rekao je Filip Miletić. Nika Turković i Severina podržale su kandidatkinju, no na kraju, nije prošla dalje.

