Najteža kandidatkinja ikad u 'Životu na vagi': 'Traume su učinile svoje'

Kandidatkinja "Života na vagi" Antonija, zajedno s Ivicom, naknadno je ušla u show. Oboje nisu bili na prvom velikom izazovu, a posljednji su obavili vaganje. Antonija je stala na vagu i otkrila zašto je nagomilala toliko kilograma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve je krenulo zbog emocija i hrana je došla kao utjeha", rekla je.

Doživjela je maltretiranje u srednjoj školi, a kako je rekla, sve je to skrivala od svojih roditelja te su traume učinile svoje. Antoniji je vaga pokazala kako ima 214,2 kilograma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znala sam da je tu negdje", rekla je sjetno.

Foto: RTL

Zbog toga je postala najteža kandidatkinja u svih osam sezona "Života na vagi".

"Mislim da je ovo krajnja granica i da je ovo jedinstvena prilika da pokušam nešto napraviti", rekla je.

"Mislim da ovim ljudima pokušavamo spasiti život. Stvarno to mislim i vjerujem u to. Ovo je, često znamo koristiti tu floskulu, ali ovo je pet do ponoć. Ovo su kola nizbrdo. Moramo pronaći način kako to zaustaviti. Iskreno, bojim se za njih", rekao je trener Edo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što kandidate dalje čeka, ne propustite pogledati u novoj epizodi "Života na vagi" sutra u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje nova sezona "Života na vagi": Prvi put na novoj lokaciji