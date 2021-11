Sinoć je u "Potjeri" bilo je prilično napeto. Rebeka, Branko, Krunoslav i Marko nisu uspjeli proći dalje, pa su odabrali Branka. On je imao osam točnih odgovora i jedan korak prednosti, a borio se za 40.000 kuna.

Lovac Mladen Vukorepa zapeo je na drugom pitanju.

"Koji je stripovski crtač autor Starog mačka, Polagane smrti i Crnog jahača?", glasilo je pitanje. Branko je znao točan odgovor "Maurović", pa je vratio lovca korak unatrag.

Uslijedilo je pitanje čiji odgovor nisu znali ni Branko, ni Vukorepa, a nakon toga lovac nije znao odgovoriti na pitanje "Naziv kojeg stroja za pretvaranje energije toka fluida u kinetičku energiju dolazi od latinskoga za vrtlog?". Branko ga je svojim točnim odgovorom "Turbina" vratio na prvi korak.

Branko se, također, iskazao i na sljedećem pitanju, pa je Vukorepu vratio na sami početak. Nakon toga lovac se oporavio jer je znao odgovor na sljedeća dva pitanja, no na treće "Koji je bivši Vatreni četiri sezone bio Srnin suigrač u Šahtaru?" nisu znali odgovoriti ni on, ni Branko.

U posljednjoj sekundi točan odgovor

No, onda opet nisu znali odgovoriti na pitanje "U kojem je gradu zoološki vrt smješten u četvrti Fredriksberg?".

Samo pola minute do kraja, Vukorepa je ostao na četiri točna odgovora. "Ne igram baš sjajno, ali moram priznati da dosta pitanja nemam pojma", kazao je.

Ipak, znao je odgovor na sljedeća pitanja, a u posljednjoj sekundi izrekao je točan odgovor kojim je prestigao devet Brankovih koraka.

"Treba opipati moj puls, ja sam isto u šoku od svega, ova je emisija bila vrlo, vrlo čudna cijela, pogotovo završna. Očito mi koncentracija nije baš na najvišoj razini, ali ni pitanja mi nisu nikako legla tako da sam razmišljao, gledam brojače i vidim da su sekunde prije kraja i znam da ne smijem pogriješiti. Evo skoro sam napravio što je Branko napravio na kraju svoje ploče. Bili ste blizu da postanete prvi solo igrač koji me pobijedio u završnoj i prvi koji me pobijedio kad su svi ispali. Bila su dva negativna rekorda vrlo blizu za mene. Uspio sam se čudom izvući, ali najčudnija završna koju sam do sada igrao u ovih stotinu i nešto emisija", rekao je Vukorepa.