Zagrepčanka Sunčana Orešić za dvije je sekunde razlike pobijedila četvero lovaca i osvojila 15.000 eura u četvrtom izdanju HRT-ovog kviza Superpotjera.

'Bilo je hrabro, srčano i isplatilo se'

Nevjerojatnim je znanjem, koncentracijom, hrabrošću i humorom oduševila gledatelje, lovce i voditelja. Za Branimira Renju, Anu Kolobarić i Božidara Grgura Drmića supertim lovaca bio je prejak, a posljednji večerašnji natjecatelj Marko Smiljić s osvojenih 2.500 eura u idućoj emisiji igrat će protiv njih četvero za 15.000 eura, uz 15 sekundi prednosti.

Molekularna biotehnologinja Sunčana koja radi u struci odlučila je igrati protiv četvero lovaca - Svena Marcelića, Morane Zibar, Krešimira Sučević Međerala i Deana Kotige, za 15.000 eura i s 15 sekundi prednosti.

Odbila je ponudu Mladena Vukorepe da igra sa svih pet lovaca za 30.000 eura jer "nije baš toliko hrabra, odnosno luda", rekla je.

U drugom krugu Sunčana nije znala da je Titicaca najveće jezero u regiji Altiplano, da je J.B. van Helmont ugljikov dioksid nazvao plinom iz drveta kad ga je dobio gorenjem ugljena, te da su Connell i Marianne likovi iz romana Sally Ronney "Normalni ljudi".

Tim lovaca na sva je svoja pitanja odgovorio točno, ali bilo je malo zadrške…

Nakon napete i izvanredne igre čestitali su joj, a Krešo je ustao i naklonio se.

"Sunčana je do zadnjeg trenutka bila u igri, to je važno. Igrali ste do kraja i tako treba. To je vrhunska koncentracija", dodao je Krešo.

"Obasjali ste nas čim ste ušli. Bilo je hrabro, srčano i isplatilo se", kazala je Morana.

"Sekunde su odlučivale. Pohvalio bih, osim velike koncentracije i očiglednog znanja, i optimalni izbor. Uzela je taman ono što je trebala da izvuče najviše. Pokazalo se da s Mladenovim uključenjem to ne bi bilo tako. Sve pohvale. Bravo", poručio je Dean.

"Na kraju svakog meča treba proglasiti pobjednika, podizanjem ruke. Pozdravite pljeskom pobjednicu. Hvala, Sunčana. Uživajte, zaslužili ste", dodao je voditelj Joško Lokas.