Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' polako se bliži završnici. Tijekom proteklih tjedana tri para odustala su od svojih brakova tako da je na posljednjoj zajedničkoj večeri bilo dosta praznih stolaca.

Mislav misli da Sanela i Edin glumataju

Sanela i Edin novi su par u eksperimentu. „Nadam da će sad biti pozitivnije reakcije kad im se sve sleglo“, rekla je Sanela, a Edin je i dalje oduševljen što se super slažu. „Koliko živimo skupa, još nijednom nisam vidio da je bila nervozna“, rekao je. Jako ih je zanimalo kako će ostali parovi reagirati kad ih vide zajedno. „Bolje da ti to lagano i večeras središ jer ako ja krenem vikati, otići ću s večere. Onako demonstrativno“, rekla je Sanela, no Edina je više zanimalo kako će to sve izgledati poslije showa. „Ovo je sve zanimljivo, sjajno, bajno, krasno, no treba dalje živjeti i nastaviti ovakav tempo i ovakav život i u stvarnosti. To mi je bitno i to mi je cilj“, rekao je Edin. Kad su stigli na večeru, parovi su bili prilično iznenađeni. „Drže se za ruku, nasmijani, veseli, totalno su drugačiji nego što su bili prije i mislim da je baš super što su zajedno. Osvježili su atmosferu čim su došli“, komentirao je Kiki, a potom su se srdačno pozdravili sa svima. „Vidi se da se baš vole, bilo ih je lijepo vidjeti“, rekla je Goga, no Sanela je komentirala kako je okrenula očima kad ih je ugledala, što je ona i očekivala.

Tijekom večere pričali su ostalima kako sad žive u stanu u kojem su bili Kristina i Cigla, no Mislav nije bio dobro raspoložen, objašnjavajući kako ne može uvijek podizati atmosferu te dodao kako Sanela nikad nije bila tako nasmijana kad je bila s Jasminom. „Sanela je pod utjecajem muškaraca i uopće nema svoje ja“, bila je oštra Goga. Razgovor za stolom nije baš tekao glatko i činilo se kao da svi jedva čekaju da večera završi. Razgovarali su o tome kako im je proletjelo vrijeme u showu, a Edin je opet naglasio kako se sad Sanela i on puno smiju. „Izgledaju mi stvarno sretno i kao da su se stvarno zaljubili i da ne glume apsolutno ništa“, rekla je Ivona, no Mislav nije mislio tako: „Nitko nije kakav je u stvarnosti, apsolutno nitko, svi glumataju. Baš je dobra prevara to bila, cijeli stol ste izvarali, strašno“, nastavio je, a Sanela je smatrala daje on nema pravo prozivati. „Ne optužujem nikoga ako je to ljubav, neka se vole, hvala Bogu, ali smrdi mi to“, komentirao je Mislav, a stručnjaci smatraju kako reagira tako zato što je prijatelj s Jasminom te da je dobro da se vidi i njegova druga strana jer nitko ne može uvijek biti dobro raspoložen.

Novi par čvrsto stoji iza svojih stavova

Goga i Sanela odvojile su se od ostalih kako bi popričale, a Goga joj je ponovila da joj je zamjerila što joj nije ništa ranije rekla, no ona se pravdala kako nije smjela pričati o tome. „Ja bih to odmah rekla! To bi se vidjelo po meni. Ili je dobra glumica, ne znam“, nastavila je Goga. „Ako je to interesira da bi mogla više tračati, neka joj, dat ću joj materijala jer ljubav nije nešto što se treba kriti. Ja se nemam čega sramiti“, rekla je Sanela i nastavila pričati o dopisivanju s Edinom, dok Gogi nije bilo jasno zašto je onda na sljedećoj ceremoniji napisala da ostaje. Mislav je rekao Edinu kako im zamjera što nisu pričekali da show završi pa da budu zajedno: „Napišeš 'odlazim' i gotovo, nađete se vani i dobro. Sramotno je da su to tako napravili. “Ekipa se dotaknula i Erne i svi su se složili kako nije dobro reagirala jer je od početka pričala da ne želi ništa s Edinom. Na kraju su svi za stolom uvjeravali Mislava kako je dobro što su ovako napravili, no on se i dalje nije slagao s tim te je govorio kako bi mu bilo užasno na Jasminovu mjestu. Stručnjaci su tvrdili da nitko nije u pravu i da su svi u pravu, ali gledaju s različitih stajališta. No ako se govori iz pozicije eksperimenta, onda je Mislav u pravu jer njemu zapravo smeta što su se oni prepoznali na početku i tajili to.

Sanela i Edin nasamo su razgovarali kako su znali da će ih netko podržavati, a netko pljuvati, no oboje su se složili kako su u još jednoj stvari isti - oni su došli u show tražiti ljubav! „Za ovo treba imati hrabrosti. Ovo neće napraviti nitko. Može svatko pričati ja bih to ovako, ne bi ti, ne bi nikako jer treba ustati reći kako se zaista osjećaš. To će malo tko od nas napraviti“, zaključio je Edin.

Lažni odnosi

Bez obzira na tračanje i reakcije drugih sudionika, Sanela i Edin bili su čvrsti u odluci da im ništa ne može pokvariti večer. Kad su se vratili za stol, Mislav je od Sanele želio čuti zašto je prvi put napisala da ostaje kad je Jasmin napisao da odlazi. Ona je tvrdila da je željela da se bolje upoznaju i da tada još ništa nije bilo s Edinom. Sanela se pravdala, a Ivoni je bilo čudno što Edin nije skočio u njezinu obranu: „Vjerujem da je Sanela uvijek uz sebe imala jače muškarce u smislu da će stati u obranu žene, a Edin to večeras nije ispao. Šteta, nije reagirao kako je trebao.“ Gordani se to također nije svidjelo. „Nisam mislila da će Mislav biti toliko otrovan“, komentirala je Sanela dok joj je Mislav ponavljao kako su masakrirali Ernin i Jasminov ego. „Lažu i danas sam ih ulovio u laži. Gluposti su da je čekao povratnu informaciju tri tjedna. Što je najgore, Jasmin se promijenio i nije imao pojma što se događa. Kad on nije imao pojma, koliko je to huljski i pokvareno da mu se tako radi iza leđa?!“ rekao je Mislav. Edina je iznenadilo koliko se Sanela junački držala: „Svima je začepila usta i nisam imao tu što dodati.“

Kad su se vratili u stan, Sanela i Edin komentirali su kako im je prijašnja večera bila puno bolja te da su svi glumili kako im je drago zbog njih. „Andrea i Mislav mislili su da su showmani, a onda smo im mi ukrali show. Pomrsili smo im planove“, komentirali su, a Sanela je dodala kako je sad shvatila da je s njima sve lažno. Andrea je u to vrijeme objašnjavala Mislavu da misli kako su Sanela i Edin ostali u showu da bi vidjeli kako funkcioniraju kao par, no dodala je: „Mislim da u showu trebaju biti samo bračni drugovi. Ovo je 'Brak na prvu', a ako nisi oženjen, što si onda?“ Mislav je dodao kako to nije fer, a potom su zaključili da su Sanela i Edin - preljubnici!

