Mirna Maras o ljetovanju iz djetinjstva: 'Sjetim mirisa paradajza i paštete'

Televizijska voditeljica Mirna Maras Batinić prisjetila se kako su izgledala ljetovanje kada je bila djevojčica. S nostalgijom se prisjetila idiličnih ljetnih dana koje je provodila u Lici i na obali, i najdraže ljetne hrane - kruha, paštete i paradajza. Danas je ova 45-godišnja Zagrepčanka majka dvoje djece. 14-godišnjeg sina Nike i sedmogodišnje djevojčice Meri, a za Net.hr ispričala koliko su se vremena promijenila i što je drugačije danas kod ljetovanja njezine djece i usporedbi s njezinim praznicima daleko od Zagreba.

'Obzirom na to da je meni jedna baka bila iz Gospića, a druga iz zaleđa Šibenika, onda sam ja čim bi završila škola, prvo išla kod jedne, pa kod druge bake. Kad sam ljeta provodila u Gospiću, na more se išlo u Karlobag, to je bilo blizu. Ali, ne bi išli svaki dan, naravno, nego jednom do dva puta, možda nekada i tri puta u tjednu. Svi bi se skupili i sa starim Renault 4 krenuli, ne znam kako smo stali svi, jer su s nama išle i sestrične, i još sve te stvari koje smo nosili. Napravili bi lunch pakete; naravno, paradajz, kruh i pašteta. I onda bi po cijeli dan bili u Karlobagu, kupali bi se i sunčali', sa sjetom nam priča Mirna.

Plivanje i prve simpatije

Usporedila je ljetovanja u Gospiću s onima u okolici Šibenika. 'Kada sam bila kod bake u zaleđu Šibenika vrlo smo slično funkcionirali. Nismo svaki dan išli na more, jedino ako su mama i tata bili s nama. Ali kada bi me ostavili s bakom i djedom, onda ne. Kad bi bili mama i tata, to bi bio život', sa smijehom se prisjeća. 'Išli smo u Solaris, koji je tada znatno drugačije izgledao nego danas. Tamo sam i proplivala, kasnije su tamo padale i prve simpatije. Tako su izgledala moja ljetovanja kad sam baš bila mala, kada sam malo porasla, znali bi otići i negdje po otocima', dodaje.

Simpatična voditeljica nije dugo dvojila oko pitanja koja joj je najdraža uspomena iz tih bezbrižnih ljetnih dana. 'Tu mi uvijek miriši taj paradajz i pašteta! Ja sam to toliko voljela, kao da jedem najbolju večeru u najfinijem restoranu. Kada bi mama namazala tu paštetu, i još paradajz koji se opere u moru pa bude lagano slan, to obožavam i dan danas ! Vječno ću pamtiti izlazak mora, i mamu koja nam maže paštetu, to su mi uvijek momenti kojih se tako rado sjetim! Uvijek kad osjetim miris paštete, vrati me u te dane', prisjetila se.

Kako smo svi stali u Peglicu?

Osvrnula se i na činjenicu koliko se danas razlikuju ljetovanja u usporedbi s onima iz njezinog djetinjstva. 'Jako jako puno. Baš sam neki dan na cesti vidjela Peglicu. Moji su imali takvu kad sam bila jako mala i stvarno mi nije jasno kako smo mi stali svi u taj auto i još smo stvari nosili i tako putovali. To mi je prva asocijacija na razlike u ljetovanjima. Danas većina ljudi ima komforan auto i ništa im ne stane, pa posežu za tulama i na sve načine žele sve potrebno prebaciti na more. Pitam se, jesmo li postali prekomforni, ili imamo previše toga i sve nam je dostupno? Ne znam, ali i dalje se pitam kako smo mi stali u peglicu', priča nam Mirna.

Dodaje kako joj još jedna razlika upada u oko. 'Nije se toliko išlo po restoranima kao danas. Ponekada bi išli, ali to je bilo vrlo rijetko. Danas ljudi puno više jedu u restoranima, djeca svaki dan dobiju sladoled, ja se ne sjećam da sam ja svaki dan dobila sladoled. Tako da, čini mi se da smo oskudnije živjeli, a na moru su se znala neka pravila. Nije mi palo na pamet u neke dane tražiti uopće nešto, bilo da je to igračka ili sladoled. Danas djeca puno više imaju, sad, jeli to plus ili minus, stvarno ne znam...trebalo bi ući u dubiozu svega', zaključila je Mirna.

