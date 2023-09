Mirna Čužić je nova trenerica showa 'Život na vagi'. Već je pokazala svoju borbenost i predanost, a za RTL.hr se sada osvrnula na razmirice u njezinom plavom timu. Zagrepčanka s dubrovačkom adresom velika je potpora kandidatima, što oni ističu iz epizode u epizodu. No, nije uvijek lako. Evo što za RTL.hr kaže nakon kraja drugog ciklusa i početka novog perioda.

Jeste li zadovoljni drugim ciklusom vašeg tima?

Plavi tim je malo posustao u drugom ciklusu zbog timskih razmirica. Još se nisu svi unutar tima dovoljno povezali i naviknuli na režim rada. No bez obzira na ponekad malo neozbiljan start, treninge odrađuju korektno. Još uvijek imam razumijevanja dovoljno za nedostatak snage i kondicije, ali ako se ubrzo ne naviknu, morat ću uvesti stroži režim na treningu.

Mogli smo vidjeti pojedine razmirice. U čemu je problem?

Neki članovi tima još se nisu međusobno povezali. Razlike u karakteru i godinama ponekad dovedu do nesuglasica. Nije nužno da su međusobno najbolji prijatelji, ali različitosti se trebaju uvažavati. Poštovanje i podrška unutar tima, ali i među timovima, važni su za dugoročni opstanak u showu.

Smatrate li da je Martin dorastao ulozi vođe?

Drago mi je što su Martinu dali priliku, ali težak je to teret biti vođa sedmorici jako različitih ljudi za tako mladog dečka koji se i sam bori pronaći svoje mjesto u timu. Na njima je sada da uvažavaju i poštuju njegove odluke i pomognu mu u ulozi vođe koju su mu na kraju sami dodijelili.

Kakva vam je taktika za dalje?

Razviti disciplinu unutar tima i poraditi na međuljudskim odnosima jer bez toga nema ni dobrih treninga ni pobjeda u izazovima. A to nam je presudno za dobar gubitak kilograma i što dulji ostanak u showu. Što se treninga tiče, progresivno povećanje aerobnog kapaciteta, učenje osnovnih vježbi s otporom i vlastitom težinom u svrhu razvoja mišićnog tonusa i snage.

Što kažete na Peru, njegovu prehranu i odnos prema treningu?

Pero je bivši sportaš, spreman na sve i dobro upoznat s teškim treninzima. On je stijena i može puno. I mentalno i fizički. Jedini izazov mu je prehrana s obzirom na to da nikad ne jede povrće i zdravije varijante ugljikohidrata. No on se drži svog jelovnika, osim što tu i tamo ostavi 'pticama' tanjur s kojim komadom povrća. Treninge odrađuje bez pogovora, ali još uvijek ne daje koliko bi mogao jer ga koče kilogrami koje je naglo nakupio prije ulaska u show.

POGLEDAJTE VIDEO: Mirna Čužić o poljuljanim odnosima u njezinom timu

Show 'Život na vagi' pratite ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u, a sve epizode dostupne su i na platformi Voyo.

