Miljana odbila Tomislava, a Mateu zamijenila Valentina: Kreće borba za srca farmera

Dogodio se preokret u RTL-ovu showu "Ljubav je na selu". Na Tomislavovu farmu trebala je stići Miljana, no do toga ipak nije došlo. Miljana je voditeljici Aniti otvoreno rekla da između nje i Tomislava nije bilo kemije. Tomislav je na to mirno reagirao: "Nema ljutnje s moje strane, ništa joj ne zamjeram. S njom sam malo teže pričao, nismo se dobro razumjeli. Ni ona mene, ni ja nju. Mi smo dva svijeta različita."

Nina je preokrenula situaciju

No, situacija se vrlo brzo ponovno okrenula. Na farmu je stigla nova kandidatkinja – Nina. Gledatelji je pamte iz četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni'. Nina sebe opisuje kao „iznimno energetsku i šlampavu osobu“. Vedra, optimistična i s izraženim crnim humorom, odmah je pokazala da ne spada u klasične okvire. Život u Zagrebu ispunjen joj je modernim hobijima – voditeljica je za videoigre, radi u medijima, a slobodno vrijeme provodi na koncertima, u kazalištu te uz društvene i kartaške igre. Nije ni čudo da je Tomislav njezinim dolaskom ostao više nego oduševljen.

Mateu zamijenila druga kandidatkinja

Sličan preokret dogodio se i najmlađem farmeru Dejanu. On je na farmu pozvao Mateu, no ona je odlučila odbiti njegov poziv. "Molim te, nemoj se ljutiti, ali ja ne mogu prihvatiti taj buket", rekla je. Na njegovo zbunjeno pitanje "Zašto?", uslijedilo je iskreno objašnjenje. "Nekako ne vidim se s tobom. Neke stvari su za mene osobno djetinjaste", rekla je Matea te dodala: "Smatram da imam puno veće prioritete i da sam malo nivo iznad svega ovoga."

Umjesto Matee, na Dejanovu farmu stiže Valentina. Dvadesetogodišnjakinja iz Zagreba pojavila se kao iznenađenje i za farmera i za njegove odabranice, Aidu i Doru. Njezin samouvjeren nastup i izravnost jasno su poručili – prava borba za Dejanovo srce tek počinje. "Mogla bih reći za sebe da sam luda. Ionako sam dosta mirna osoba. Stvar je u tome da sam divlja, ali to ne mogu odmah pokazati", objasnila je, najavljujući da će Dejan tek upoznati njezinu pravu, neobičnu prirodu.

Kaže kako je njezin život obojen crno-bijelim tonovima, s više loših nego dobrih trenutaka, a najviše ju je obilježila rastava roditelja. "Ne plačem u životu, teško mi je pustiti suzu", priznala je. Svjesna sebe i svog karaktera, poručuje: "Nisam niti mamina princeza niti tatin sin. Ja sam svoja. I to je to."

