Nakon uzbudljive subotnje emisije 'Superstara' prepune dobre glazbe, ali i napetosti u trenucima iščekivanja rezultata glasanja gledatelja pred malim ekranima, najboljih osmero kandidata izborili su polufinale showa i već će ove subote nastupiti uživo od 20.15 sati na RTL-u.

Kandidatkinja rasplakala Niku Turković

Kandidati su se prošlu subotu predstavili velikim domaćim i stranim hitovima, neki su eksperimentirali, neki izašli iz svoje zone komfora, neki su zaradili kritike, a 18-godišnja Mia Ribić uspjela je rasplakati Niku Turković koja nije mogla sakriti emocije dok je slušala kako ova djevojka iz Velike Kladuše izvodi njezinu novu autorsku pjesmu 'Ima smisla'.

"Može prvo netko drugi?", pitala je Nika sa suzama u očima kada je mladoj glazbenici trebala dati komentar.

Foto: RTL Foto: RTL Nika Turković

Nika je rekla kako je načula da će netko izvesti njezinu pjesmu te je pretpostavljala da bi, zbog emocije, to mogla biti baš Mia. "Otpjevala si to emotivnije od mene, Ne mogu pričati. Hvala ti", komentirala je, a koliko ju je dirnula ova izvedba, svjedoči i njezina objava na društvenim mrežama.

''Hvala Superstaru za ovaj dan, ja ne znam otkud bih se više zahvaljivala, hvala Miji Ribić, oporavljat ću se tjednima od ovog, obožavam vas sve'', napisala je Nika u objavi na Instagramu.

A sada, dva dana nakon nastupa, Mia Ribić ističe kako je svojom izvedbom i više nego zadovoljna, a imala je tremu samo zbog jedne stvari.

Foto: RTL Foto: RTL Mia Ribić

''Iskreno, imala sam dosta samopouzdanja jer sam znala da je to pjesma koja mi skroz odgovara, ali imala sam tremu jer pjevam pjesmu koja je nedavno izašla pred autoricom te pjesme. To mi je bilo dosta stresno jer nisam htjela pogriješiti, htjela sam da to bude što bliže savršenstvu'', ističe pa dodaje kako su je Nikine suze ipak malo iznenadile.

Mia je ostala pozitivno iznenađena

''Očekivala sam svakako reakciju iznenađenja od Nike, iako nisam znala da će zaplakati. To mi je samo bio šlag na torti, u smislu da je potvrdilo moju emociju. I da, mislim da je bila jako ponosna i sretna. Rekla je da sam otpjevala to emotivnije od nje, ali neću ja suditi je li to bilo tako ili nije... Došla je i nakon emisije do mene, zagrlila me i bila je u suzama. Zahvalila mi se što sam to tako lijepo izvela. Drago mi je da sam prenijela tu svoju sliku u glavi, svoju priču na nju i da je ona to vidjela i doživjela isto kao i ja'', ističe Mia da bi u budućnosti voljela i glazbenu suradnju s Nikom, a smatra da imaju dosta sličnosti u boji glasa, stilu i glazbenom ukusu.

Foto: RTL Foto: RTL Mia Ribić

Mia je u emisiji kazala kako ju je jedan stih Nikine pjesme posebno dotaknuo.

''Najviše me pogodio dio 'Mijenjala sam sebe sve iznova, bez smisla' zato što sam puno puta imala osjećaj u životu da negdje ne pripadam i onda bih mijenjala sebe samo da se uklopim, a u biti to nema smisla, to je krivo. Trebaš biti ono što jesi pa tko te voli, voljet će te. Jako značenje riječi ima taj stih'', poručuje.

Progovorila i o dojmovima u Superstaru

Pred Mijom i ostalim top 8 kandidatima novi je tjedan prepun zajedničkih druženja, marljivog učenja koreografija i vokalnih treninga, a Mia ističe kako im sve ovo što se događa ponekad liči na neki san, no ona ostaje čvrsto na zemlji.

Foto: RTL Foto: RTL Mia Ribić

''Stvari se događaju rapidno! Ni ne stignu nam se slegnuti svi dojmovi, tako da, mislim da nitko od nas nije sto posto svjestan što se ustvari događa oko nas. Odličan je osjećaj, ali kroz cijelu ovu emisiju idem korak po korak, ne gledam previše unaprijed, pokušavam se fokusirati na ono što mi dolazi sljedeće, a to je sada polufinale tako da sam fokusirana na to. Drago mi je da mogu biti s ekipom i ovaj tjedan i da se i dalje možemo družiti'', zaključuje.

Polufinale 'Superstara' na rasporedu je ove subote od 20. 15 sati uživo na RTL-u. Sve epizode Superstara dostupne su i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Mia Ribić – Ima Smisla