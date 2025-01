Marija Novak bivša je natjecateljica popularnog showa ''Život na vagi'' koju smo gledali u osmoj sezoni, svojom je nevjerojatnom transformacijom inspirirala brojne gledatelje, a osim što je u showu izgubila veliki broj kilograma, njezin je život nakon emisije krenuo potpuno novim smjerom. Ova odlučna žena nije samo fizički transformirala svoje tijelo, već je napravila i važne promjene na privatnom planu, a tema koja je posebno odjeknula u javnosti, a o kojoj je otvoreno progovorila u TikTok videu je njezin razvod.

Marija je u videu iskreno podijelila kako su joj posljednjih nekoliko mjeseci bili izrazito izazovni.

"Nisam si dala priliku da stanem. U cijelom ovom procesu bila sam sto posto zahvaljujući mojim roditeljima i nekoliko prijatelja koji su ostali u mojem životu. Davala sam sve od sebe zahvaljujući tome što sam se posložila unutra", rekla je Marija, opisujući kako je unatoč teškim okolnostima uspjela pronaći snagu za nastavak.

Razvod je, kako je objasnila, bila rezultat problema koji su postojali i prije njezina sudjelovanja u showu: "Sve to s mužem dogodilo se i prije nego što sam bila u Životu na vagi, ali ja to nisam znala. Nisam 'kopčala'. Da sam te neke stvari doznala prije showa, vjerojatno bih preko toga prešla jer sam imala strah biti sama."

Podsjetimo, Marijin proces oporavka i transformacije bio je dodatno opterećen pripremama za finale showa, koje su zahtijevale fizičku i mentalnu disciplinu. Ipak, unatoč svim izazovima, uspjela je izdržati i dokazati koliko daleko može stići odlučnost i upornost. Danas, kako kaže, živi sretan i ispunjen život, a posebno je ponosna na svoju disciplinu tijekom blagdana.

"Po izlasku iz showa mogu reći da je bilo izazova, no više ih nema. Prijatelji me i dalje zezaju i nude mi nezdravu hranu, no ja ne posustajem. Čak sam im i zahvalna na tim malim provokacijama", izjavila je Marija nedavno za RTL.hr.

