Marko Lukač, 31-godišnjak iz Bjelovara, nastupio je u nedjelju u Supertalentu uz pjesmu "Firestarter" od The Prodigyja. Međutim, tek što je skinuo naočale i pokazao da ima gotovo potpuno bijele leće, Maja Šuput je dobacila: "Daj, odvratno!"

Janku Popoviću Volariću i Davoru Bilmanu nastup također nije nabolje sjeo, usred pjesme pritisnuli su x, a Volarić je nedugo potom i priznao:

"Nisam tako oduševljen ovom izvedbom, čini mi se da je bila malo pregruba", poručio je Popović Volarić, dok se Šuput na sve to nadovezala: "Prvi put otkad sjedim za ovim stolom ja sam se najiskrenije prepala i više vas ne želim vidjeti", prenosi njezine riječi portal Dnevnik.hr.

Međutim, tada je Lukač svima otkrio pozadinu priče:

"Prije četiri godine sam završio u mentalnoj instituciji gdje mi je dijagnosticirana psihoza. I u onom trenutku dok sam to shvatio i dok sam izašao iz bolnice, tražio sam nekog samo da mi kaže kako da to prođe. To vam je kao da vas četiri mjeseca boli glava i konstantno ste budni, samo po noći dok spavate imate noćne more.

Ja samo želim podijeliti s cijelom nacijom da se to puno više treba spominjati i da ljudi nisu sami i treba imati hrabrosti za to i treba ovako nešto napraviti, zato sam iskoristio ovu platformu'', ispričao je Marko.

Na to je maja Šuput uzvratila:

"Hvala vam na ovom iskrenom odgovoru, sigurna sam da ovo nije bilo nimalo lako, ogolili ste dušu i, ako ste pomogli jednoj osobi ovako, napravili ste veliku stvar".

S njom se složila i Martina Tomčić.

"O tim stvarima treba razgovarati, a oboljeli ne bi trebali osjećati stigmu tijekom ovakve predivne, iskrene prezentacije", kazala je.

"Posebno u našem društvu o ljudima kojima je najteže priča se najmanje, tu vlada jedna strašna nepravda i strah koji dovodi do nekog primitivizma i pravimo se da takvih ljudi nema, a to je najgore što im možemo napraviti", nadovezao se na to Popović Volarić.

Ipak, Marko uz jedno "da" od Martine i tri "ne" od ostalih članova žirija nije prošao u daljnje natjecanje.