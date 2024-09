Larisa pala ispod 100 kilograma, a Maja otišla kući: 'Ja ću to vani riješiti'

Prošao je četvrti tjedan u "Životu na vagi", kojeg možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Danas su se kandidati borili protiv "žute dvojke", odnosno, bili su sigurni samo timovi koji imaju ukupni zajednički rezultat izgubljene tjelesne mase dva posto ili bolji… Ni ovaj put rezultati nisu bili sjajni, a najlošiji par ispale su Nikolina i Maja, koja je naposljetku i napustila "Život na vagi" iako je Nina kroz suze sve molila da glasaju za nju jer pati za obitelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Tim s imunitetom

Tim s imunitetom došao je na vaganje, a Ivica se nadao da će sve dobro proći jer nije mogao trenirati prije vaganja.

„Svaki je minus dobrodošao“, rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošli put Antonija je imala 199,5 kilograma, sad je izgubila dva kilograma, što je 1% tjelesne mase. Ivica je prošli put imao 227,8 kilograma, sad je skinuo 3,3 kilograma, što je 1,4 posto tjelesne mase. Ukupno su izgubili 5,3 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase. Treneri su bili zadovoljni i smatraju da s njima moraju polako i oprezno, dan po dan.

Foto: RTL

Nije mogla trenirati

Prošli je put Mateo bio razočaran rezultatom s prošlog vaganja, no u ovom ciklusu je imao jako neugodan opis koji se upalio, a Davorka zbog išijasa nije mogla vježbati cijeli ciklus. No treneri su zadovoljniji Davorkom zato što je ostala smirena, a Mateo ne daje sve od sebe - i dalje ne šeta sa svima niti radi ikakve dodatne zadatke.

No za cimericu mu nije bilo ništa teško napraviti.

Davorka je prošli put imala 128,5 kilograma, izgubila je 2,8 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase. Mateo je imao 182 kilograma, skinuo je 1,9 kilograma, što je 1% tjelesne mase i kad je vidio rezultat - bio je jako ljutit! Skupa su izgubili 4,7 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase - i našli se ispod žute linije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Suze na vaganju

Nina pati bez svojih, no Mirna ju je pohvalila koliko se trudila na treninzima, a ostali kandidati su je podržali pljeskom pa je obrisala suze i stala na vagu. Prošli put imala je 122,3 kilograma, skinula je 1,6 kilograma, odnosno, 1,3% tjelesne mase.

„U sebi vjerujem da se neće za mene glasati, ali ne možeš biti siguran u nečiju odluku i nije ugodan osjećaj biti ispod te crte“, rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nikolinu su neugodno iznenadili tuđi rezultati. „Prvo sam se šokirala kod Matea jer se znoji kao da se tušira i sad kilogram i nešto“, rekla je i dodala da ona ne želi kući. Bolje se osjeća, mogla je šetati, i to ju je ispunilo. Zadovoljnija je i izgledom, a dotaknula se i odnosa u kući.

„Onaj koji kuha treba biti u kuhinji, a onaj koji ne kuha, nema tamo što raditi“, objasnila je i otkrila da se oko toga raspravljaju.

Nina smatra da su već dosta zajedno i da se počela javljati ljubomora i igranje igrica, a Larisa dodala da je uznemiravaju nepotrebni tračevi koje širi muška ekipa, no smatra da se trebaju fokusirati na sebe jer će ona upravo to napraviti i rasturiti! „Veće su tenzije. Ima tih nekoliko pojedinaca, koji kao da se namjerno upleću i izazivaju svađu“, objasnio je Ivica.

Foto: RTL

Bilo je tenzija

Maja je isto primijetila da ima nepotrebnih tenzija među kandidatima, no da polako uvode pravila kad je riječ o kuhinji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Mi se svi tu učimo kuhati, učimo o kalorijama, gramaži, i to je dosta zahtjevno“, rekla je i dodala kako je teže kad ti netko sa strane objašnjava što i kako zapravo treba raditi.

„Ali brzo mi to reguliramo, riješimo, idemo dalje… tako da mislim da je to samo jedan korak da budemo još složniji. Pozitivno dinamična sredina“, rekla je i zaključila: „Tenzije i ako dođu, brzo i splasnu.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošli put Maja je imala 101,3 kilograma, izgubila je 0,8 kilograma, što je 0,8% tjelesne mase dok je Nikolina imala 150,2 kilograma, skinula je 2,1 kilogram, odnosno, 1,4% tjelesne mase. „Prvi put u pet sezona nemam odgovor što se događa s Majom. Tri tjedna zaredom ima slab rezultat, a angažman je na visokom nivou. Baš mi je žao“, rekao je Edo. Izgubile su 2,9 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase.

Foto: RTL

Smjestili su mu

Antonio se nije bojao rezultata jer imaju tri kilograma prednosti na vaganju, ali rekao je da nije još spreman biti bolji od Esmira. „Trgnuo sam se, ali nisam ga spreman skinuti s trona“, kroz smijeh je objasnio i dodao kako je njemu drago što Esmiru ide dobro. „S 50 godina čovjek je i dalje mašina!

Nije mi on konkurencija nikakva, moj je partner i drago mi je što je jak“, iskren je bio Antonio i otkrio kako mu baš ništa falilo protekli tjedan; vidio je svog psa, igrao nogomet s Edom, pobijedili su u izazovu. Na prošlom vaganju imao je 141,2 kilograma, skinuo je 2,1 kilogram, što je 1,5% tjelesne mase.

Esmir se osjeća odlično u 'Životu na vagi', no naljutilo ga je što je netko stavio sol u čaj, koji uz kavu pravi svako jutro kandidatima! I ugasio pećnicu u kojoj se pekao kruh! „Netko je to namjerno napravio da bio on poludio“, rekla je Nikolina, uvjerena kako netko želi da Esmir napravi nešto loše pa da ga izbace jer je najjača karika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošli put imao je 141,7 kilograma, skinuo je 1,7 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase. Ukupno su izgubili 3,8 kilograma, odnosno 1,3% tjelesne mase. A kad se tome doda prednost od tri kilograma, to je 6,8 izgubljenih kilograma, odnosno, 2,4% tjelesne mase.

Foto: RTL

Još jedan dvoznamenkasti broj

Alina kaže da su je teške stvari u životu ojačale dok Marija nije zadovoljna prošlim ciklusom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Koliko god sam se gurala i trudila, sve me vraćalo nazad“, priznala je i otkrila da je njezin entuzijazam naglo splasnuo nakon četiri tjedna.

„Jako mi je teško biti sebi najslabija karika i trudim se to promijeniti. Puno mi pomažu i ekipa, i treneri, i psiholozi… danas se vidim kao drugu osobu nego kad sam ulazila ovdje“, rekla je i pričala o majci, što ju je jako rastužilo i rasplakalo.

Na posljednjem vaganju Alina je imala 131,4 kilograma, skinula je 3,6 kilograma, što je 2,7% tjelesne mase dok je Marija prošli put imala 150,6 kilograma, izgubila je 2,6 kilograma, što je 1,7% tjelesne mase. Ukupno su izgubile 6,2 kilograma, odnosno, 2,2% tjelesne mase. Djevojke su bile presretne što su iznad žute linije.

Foto: RTL

Larisa smatra da bolje komunicira sa svima jer sad promisli prije nego što nešto kaže dok je Tomislavu jasno da se ne može svima svidjeti. Larisa je prošli put imala 101,4 kilograma, skinula je 2,1 kilogram, što je 2,1% tjelesne mase dok je Tomislav imao 151,7 kilograma, izgubio je 3,6 kilograma, odnosno, 2,4% tjelesne mase.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Larisa ima prvi dvoznamenkasti broj u osmoj sezoni showa, a ukupno su izgubili 5,7 kilograma, što je 2,3% tjelesne mase.

Foto: RTL

Odlazak iz showa

Ispod žute linije bili su Davorka i Mateo, Nina te Maja i Nikolina. Nina je sve molila da pišu nju jer će ionako odustati, no većina je gledala najlošiji rezultat - onaj Majin. Nina je napisala samu sebe i rekla: „Ne osjećam se dobro, previše patim za svojima i želim napustiti kuću“, kroz suze je pričala Solinjanka dok je Maja odluku kandidata smatrala ispravnom jer je posljednja tri puta imala najlošiji rezultat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Smatram da ću ja to vani riješiti, a ovim je tu ljudima još potrebno, i mentalno i fizički da se ojačaju tako da želim da ostanu što dulje. To vrijedi i za Ninu“, rekla je Maja.

Foto: RTL

Davorka se rasplakala, pričala kako je Maja predivna osoba, a ostali su se složili s njom. U show je došla sa 109,4 kilograma, a sada ima 100,5 kilograma - u četiri tjedna skinula je 8,9 kilograma, što je 8,1% tjelesne mase.

Foto: RTL

„Život ide dalje. Još nas je ostalo 12, treba se boriti do zadnjega daha“, zaključio je Ivica, a što će se dalje događati - ne propustite pogledati sljedeći tjedan od srijede do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Nije dobro: Ivica odustao od treninga na neko vrijeme