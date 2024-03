U kulinarskom showu "Hell's Kitchen Hrvatska", koji možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, oba tima znaju da je pred njima zadatak serviranja hrane u restoranu pa su se počeli pripremati uz recepte.

Domagoj je u dnevnom boravku razgovarao s Nikolom i Tomislavom o jelima i objašnjavao im postupak pripreme.

Lucija je u spavaonici razgovarala s Maurom. "Nikola, zadnji put kad sam ga gledala u pripremi i kad kuha isto, izgleda kao da ga nije briga za sve, ali u biti sve napravi i sve je čisto, pedantno, nema što", komentirala je ona. Mauro se s time složio.

Nikola je bio zadovoljan razgovorom s Domagojem.

"Domagoj odlično prezentira hranu, sve procese, vrlo jasno. Jako dobro se razumijemo svi u timu", istaknuo je.

Lucija i Mauro komentirali su Tomislava, a složili su se da nije pokvaren. "Stvarno bi htio da sve uspije, ja se samo nadam da će nadoći", rekao je Mauro.

"Utječe to puno i na druge ljude, pogotovo na ljude s kojima najviše priča. Psihički zamor dolazi i kod drugoga kad daš sve od sebe pa opet je netko nezadovoljan. Pokušali smo na sve načine dignuti ga iz te neke rupe u koju je upao, ali kasnije ti to počne sisati tvoju energiju i to ne ide nikamo", objasnila je Lucija što misli o Tomislavu.

Domagoj je rekao da očekuje da ovaj put servis bude puno bolji. "Maksimalna koncentracija i razmišljanje", istaknuo je.

Crveni tim je imao razgovor i Vehid je rekao da očekuje da dobro odrade izazov.

