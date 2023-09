Nakon što su izvagani svi kandidati i gledatelji su doznali da u emisiju dolazi i povratnički par; Ljube i Goran Bartulović, natjecateljima sedme sezone treneri su pokazali njihov novi dom - prekrasnu kuriju Lipa iz 18. stoljeća i najavili ciklus pred njima…

Treneri su objasnili kako su u prosjeku svi kandidati prvih šest sezona u prvom ciklusu izgubili -3,9% tjelesne mase, što je otprilike 6,4 kilograma po osobi te da to nikako nije malo. „Ako izgubite isto ili više od 3,9%, nitko nas od oba tima ne napušta, ali ako izgubite manje - tim sa slabijim rezultatom izgubit će jednog člana“, objasnili su.

„Skoro sam sigurna da ćemo biti u različitim timovima, što je u jednu ruku i bolje jer to je veća mogućnost da se svatko pobrine za sebe“, rekla je Ljube, a Goran nastavio: „Znamo kako je bilo prvi put, znam ja kako je meni bilo kad smo imali last chance pa bismo gledali jedno drugo… Nije bilo zgodno gledati kako ona nešto ne može, a bori se… I obrnuto, vjerujem. A s druge strane, ako budemo skupa, bit ćemo skupa, moramo i to proći.“

