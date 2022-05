Nakon što su farmeri odabrali koje djevojke odlaze s njima na njihova imanja kako bi se bolje upoznali, večeras su djevojke putovale na farme i susrele se ponovo s farmerima.

Tomislavu danas stižu djevojke pa je bio malo nervozan. "Nakon što sam se ustao otišao sam se prošetati i popričati s dragim Bogom da mi da snage i da budem spreman kad mi dođu cure", rekao je Tomislav. Za to vrijeme Antonija i Stela su krenule na put prema Tomislavovu imanju, a priznale su da su se sprijateljile.

Stela se predstavila, a otkrila je da je mama dječaka od četiri godine. Sebe je opisala kao romantičnu, duhovitu i jednostavnu osobu. Obzirom na to da radi kao konobarica, nema puno vremena za sebe jer ima sina, ali voli šetnje prirodom i astrologiju.

"Volim tarot karte, to me privuklo, a izvuklo me iz depresije od prošle veze koja me povrijedila. Nisam imala bajna iskustva, a samo sam imala samo jednu kvalitetnu vezu iz koje se rodio moj sin", rekla je Stela te dodala da danas dečki žele samo vezu, ali ne i brak, a ona bi voljela da njezina veza završi brakom. Otkrila je i da se prijavila kod Tomislava jer ju je privukao svojom teškom pričom. "Prepoznala sam kod njega da je smiren, stabilan, ali i romantičan".

Tomislav se najviše veseli Steli

Voditeljica Anita je došla porazgovarati s Tomislavom prije dolaska djevojaka, a on je priznao da se najviše veseli dolasku Stele. "Dao sam maksimalno sve od sebe s drugim djevojkama, ali jedva čekam vidjeti Stelu", rekao je Tomislav.

Krunoslav je na svom imanju sve pospremio kakao bi ih dočekao. "Osjećam se uzbuđeno i ne znam kako bi se ponašao. Tri žene dolaze kod mene, to je veliki šok!", smijao se Krunoslav.

Ines je u svom predstavljanju objasnila da se ne treba posebno predstavljati. "Ako se ja trebam predstavljati, onda ne znam gdje ovaj svijet vodi!", rekla je Ines pa otkrila da bi njezin idealan muškarac trebao biti jako ambiciozan i raditi barem dva posla", rekla je Ines te dodala da joj se Kruno čini kao iskren muškarac i da mu treba žena koja će ga voditi kroz život, a ona je baš takva. "Sviđaju mi se njegove oči, kao da kažu – mama, pomozi mi!", kazala je Ines što joj se sviđa na Krunoslavu.

Gordana je otkrila da živi s majkom. "Super nam je, ona ima svoj život, ja imam svoj život", rekla je Gordana te dodala da je igrala nogomet ali je ozlijedila koljeno pa je odustala. Imala je samo dva dečka u životu i u braku 15 godina. "Bila sam u braku 15 godina to je moja najveća greška u životu", zaključila je Gordana. "Spremna sam doći kod Krunoslava na farmu i istjerati one kokoške van, a njega na zečji način srediti!", rekla je.

Dubravka se tri puta udavala

Branko je objasnio zašto je pustio i bradu. "Ako me koja ne bi napala da me ljubi pa da je ne pika bradica, zato sam je pustio".

Ljubica, koja je već bila dio prošlih sezona "Ljubav je na selu" rekla je da je bila u braku 34 godine, sada je rastavljena, a nakon braka je imala nekoliko veza. "Treba mi muškarac koji je pozitivac kao i ja., Našla sam se s Brankom u tom smijehu", zaključila je Ljubica.

Dubravka je bila sretna što ide kod Branka, a otkrila je da je u životu sve poslove radila pa joj ništa nije strano. "Puno je drva prošlo kroz moju ruku", rekla je Dubravka, ali i da jako voli pletenje jer je to opušta. Majka je šestero djece. "Kao majka sam brižna i volim svoju djecu. Mislim da sam najsretnija majka što imam toliko djece, a ponosna sam što imam 17 unučadi i dvoje praunučadi", otkrila je.

Imala je dva loša braka i jedan koji joj je, kaže bio dobar. "Prihvatio me je trudnu s petim djetetom, to je bio moj sin i othranio ga kao da mu je rođeni otac. Živio je sa mnom 32 godine i iznenada je umro", jedva je ispričala Dubravka kroz suze. "Borim se biti pozitivna", rekla je Dubravka.

Tomislav je za djevojke priredio ruže

Samanta se predstavila kao osoba koja je trenutačno nezaposlena, ali se bavi svojim hobijima. "Umjetnička sam duša, i dosta sam iskrena", rekla je Samanta. "Bila sam prošle sezone u emisiji, ali kad sam vidjela profil od Tomislava morala sam se prijaviti jer me privukao njegov patnički pogled", zaključila je.

Antonija je otkrila da je pravedna, društvena osoba, a radi u Prelogu u agenciji za zapošljavanje. Opušta je priroda i rolanje. "Dosta svog slobodnog vremena posvećujem DVD-u kojeg sam član već 20 godina. I nisam jedina žena, ima nas još! Bila sam i na intervencijama, ali nekih težih nas dečki poštede", otkrila je hrabra Antonija koja se Tomislavu odlučila pisati jer joj se činio kao iskren muškarac.

Tomislav je za svoje djevojke priredio ruže što ih je iznenadilo, naročito Samantu i Antoniju, a što se poslije i ispostavilo kao dobra pretpostavka jer je Tomislav samo pričao o Steli "Kad je Stela došla, umalo sam zaplakao jer sam jedva čekao dan kad ću je ponovo vidjeti, zagrliti i osjetiti njezinu toplinu", romantično je ispričao farmer.

Branko je odlučio otići po svoje dame autom u grad jer bi im bilo komplicirano doći do njegova sela, a i on je svakoj poklonio ružu no i rekao da ima jednu ružu viška. "Nama četvrta ne treba, mislim da ima dovoljno za birati!", ljutito je komentirala Ljubica, a i ostale dame su postale skeptične zašto Branko nosi još jednu ružu.

Krunoslav želi djevojke u kratkim haljinama

Inna je sa sobom ponijela i jelenju glavu koju je napravila za Branka. Inna je otkrila da je prije 19 godina došla u Međimurje iz Rusije kao turist i zaljubila se i ostala. "To je valjda bila sudbina. Međimurje je moj drugi dom", kazala je Inna koju je odgajala baka jer je mama bila stjuardesa pa je često nije bilo doma. Za Branka je rekla da joj se svidio. "Branko je fini čovjek. Ne sliči na Leonarda Di Caprija, ali je sličan kao Vinko Coce", smijala se Inna.

Na putu za Krunoslavovu farmu, Irena je priznala da ju je strah da će joj netko preuzeti farmera. Također otkrila je da radi u telefonskom centru i obožava svog psa. Imala je uspone i padove, ali sada, kaže živi dan za danom. "Posljednji put sam se zaljubila prije 12 godina. Tražim da me prihvati ovakvu kakva jesam", pojasnila je Irena.

"Očekujem da cure budu u kratkim haljinama što je dostojanstvo za jedan dolazak k meni", rekao je Krunoslav. "Ne volim baš smušene muškarce. Došla sam kod njega da vidim zašto stoji na staklenim nogama i da ga poguram", na kraju je rekla Ines.

Kako će proći ostali susreti djevojaka i farmera, gledatelji će doznati već sutra od 21.20 sati.