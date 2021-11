Nemoj trepnuti, napuni šalicu suzama, snimi sapunicu, prenesi šator kroz tunel, napravi svoj timer za kuhana jaja, otpjevaj si serenadu – samo su neki od ludih i zabavnih, a ponekad i totalno suludih zadataka koji očekuju goste novog RTL-ova zabavnog showa 'Direktor svemira', koji s prikazivanjem kreće 24. studenoga od 21 sat.

I dok u originalnoj verziji britanskog naziva 'Taskmaster', zadatke većinom rješavaju mahom poznati tamošnji komičari, hrvatska verzija showa proširila je vidno polje. Sve neobične, pomaknute i zabavne zadatke koje im zadaju Ivan Šarić i njegov pomoćnik Luka Petrušić rješavat će, ne samo komičari, već i glumci i pjevači!

Lidija Bačić u dosad neviđenom izdanju

Lidija Bačić jedina je pjevačica prve sezone hrvatske inačice ovog mnogobrojno nagrađivanog showa, a gledatelji će je imati prilike vidjeti u potpuno neobičnim situacijama iz kojih će se morati znati izvući ili pak biti kreativna.

''Show mi je bio ludilo, ekipa otkačena, svi smo se sprijateljili, a zadaci; od onih koji su me radovali do onih Bože me sačuvaj!'', otkriva Lile koja naglašava da će gledatelji vidjeti njezinu drugu stranu, koju do sada nisu imali prilike. ''Svi smo u emisiji različiti i baš ta različitost daje šarm emisiji. Od mene gledatelji mogu očekivati ono što nisu imali prilike vidjeti na TV-u. Znaju za dobar glas i stas, a sad će vidjeti i kako se snalazim u zadacima kada treba brzo reagirati, smisliti rješenje, biti kreativan ili "preživjeti" ludosti direktora svemira'', objašnjava atraktivna pjevačica koja ne može izdvojiti nijedan loš zadatak jer, kaže, svi su joj pali i najgore i najbolje.

''Bilo je pjevanja, fizičkih napora, zabave, smijeha, zbunjenosti i radosti. Dobro iskustvo koje ne bih ponovila. Šalim se! Živio direktor svemira!'', zaključuje Lille.

Ana Begić Tahiri najavila 'ludilo do kraja'

Osim nje, u showu je još jedna dama koja dolazi s kazališnih dasaka. Članica glumačkog ansambla HNK-a, Ana Begić Tahiri, mnogima između ostalog poznata i po TV liku Bibe iz RTL-ove humoristične serije 'Bibin svijet'.

I ona ima samo riječi hvale za ovaj neobičan format showa.

''U ovo ludo doba kada ti se ponudi projekt koji je prve vrste kao takav u Hrvatskoj, nemaš druge opcije nego reći - ili ćemo biti ludi do kraja ili ćemo biti normalni i bit će nam dosadno. Tako da sam pristala zbog te čudne atmosfere u kojoj se svi nalazimo već neko duže vrijeme. Ovo je jedna dobra zafrkancija, a za gledatelje se itekako nadamo da će biti zabavno'', kaže Ana dodajući kako se nada da će gledatelji malo pomaknuti svoje granice i ne osuđivati ih previše zbog svega što u showu moraju proći ne bi li razveselili direktora svemira.

''Svaki zadatak je bio drugačiji, a ti na licu mjesta moraš odraditi nešto što ne znaš je li ludo, glupo, pametno i jesi li ti lud! Tako da smo bili u potpuno sumanutim situacijama!'', smije se poznata glumica koja je pohvalila i kolege koji su s njom u showu.

''Ova luda ekipa s kojom sam se našla u ovoj emisiji, mogu samo reći hvala vam draga ljudi, veliki gušt ih je bilo upoznavati i znati da imamo takve ljude koji su spremni na sve, al doslovno na sve! Uživala sam svakog trena'', otkriva Ana.

Dolazi i Enio Meštrović, poznatiji kao Richard

Uz dva poznata ženska lica, zadatke direktora svemira pokušat će riješiti i legendarni zadarski umjetnik, humanista i politička aktivist Enio Meštrović, kojeg mnogi znaju pod pseudonimom Richard.

Meštrović je javnosti već dugi niz godina poznat po svojim performansima koje izvodi u Zadru samostalno ili s KUD-om “Bleke i konji” -udrugom s Bokanjca čiji je predsjednik.

''Ovo snimanje mi je odlično došlo kao ispušni ventil. Ekipa je bila super, zadaci od zahtjevnih do gluposti, a ti glupi su me doveli do toga da se zapitam zašto sam uopće ovdje!'', smije se Enio dodajući da ga raduje što će razveseliti gledateljstvo. ''Mogu biti zadovoljan jer ćemo gledateljima donijeti malo smijeha, što svima nedostaje u ovom vremenu'', kaže Meštrović. Na pitanje mogu li gledatelji očekivati i Richarda u showu, Enio otkriva da ne brinu. '' Od Richarda više ne mogu pobjeći i on živi u meni, a znam da ćete ga tražiti i pojavit će se vjerojatno!'', priznaje Enio.

I još dva mlada momka 'služit' će direktoru svemira. Igor Drljo i Ante Travizi – stand-up komičari iz Mostara i Splita.

Gledatelji mogu očekivati 'apsolutnu šlampavost'

Igor Drljo dolazi iz Mostara, a na stand-up sceni djeluje od 2013. godine. Voditelj je i scenarist društveno-političke satirične emisije Monty Dayton Show koja se emitirala na televiziji Hayat. Kao i njegovi kolege, Igor je oduševljen formatom emisije.

''Bilo je to jedno jako zanimljivo iskustvo jer nisam gledao originalnu verziju showa, nisam zapravo imao pojma o čemu se tu radi! Ali kad je sve počelo, bio sam stvarno sretan'', kaže Igor dodajući da od njega mogu očekivati smijeh. ''Mogu očekivati dobru zabavu. Bio sam toliko opušten kao da sam kod kuće obavljao te zadatke!'', smije se Igor, a i stand-up komičar Ante Travizi sličnog je stava.

''Jako sam uživao u tim zadacima, makar sam neke od njih apsolutno 'mrzio' odrađivati. Najviše me bilo strah da se ne osramotim, ali mislim da će baš to biti publici najzabavnije'', priznaje Ante koji sa svojom stand-up komedijom djeluje u kolektivu SplickaScena, a prije dvije godine nastupali su i u zagrebačkom kazalištu Vidra.

''Od mene gledatelji mogu očekivati apsolutno šlampavost, pogotovo u zadacima u kojima nešto treba napraviti rukama jer ja tu nisam dobar. Mogu očekivati i komentare koji će, nadam se, biti smiješni. Ponekad sam možda prešao i neku granicu, ali kad vam neki zadatak ne ide, onda se jednostavno morate malo ispuhati'', objašnjava Ante.

Tko će najviše ugoditi direktoru svemira, gledatelji će doznati od 24. studenoga u 21 sat na RTL-u.