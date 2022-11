U kvizu "Tko želi biti milijunaš" svoje su znanje okušala tri natjecatelja. Prvi je nasuprot voditelju Tariku Filipoviću sjeo Požežanin iz prošle emisije Hrvoje Vlahov, no nije znao odgovoriti na filmsko pitanje, pa nije osvojio 64.000 kuna, piše HRT.hr.

Srednjoškolski profesor Hrvoje s lakoćom je stigao do devetog pitanja na kojem je trebao odgovoriti tko nikada nije zajedno igrao u istom nogometnom klubu: C. Ronaldo i Beckham, Ronaldinho i Messi, Del Piero i Zidane ili Bergkamp i Henry. Hrvoje je kazao da sport prati, ali da nogomet baš i ne.

Potom je zatražio je i Tarikov savjet treba li pitati publiku, na što mu je on rekao da misli da to i nije baš pitanje za njih. Hrvoje je zatražio džokera "zovi" koji mu je prvo spomenuo da je riječ o odgovoru pod A. Pošto je i on tako razmišljao, prihvatio je džokerov savjet i ponudio odgovor pod A: C. Ronaldo i Beckham, što mu je donijelo 16.000 kuna.

Nije znao odgovor na 11. pitanje

Hrvoje nije znao ni odgovor na deseto pitanje koji je pjesnik, poput mitskog Leandra, preplivao Helespont odnosno Dardanele? Tasso, Puškin, Kranjčević ili Byron? Iskoristio je džoker "pola-pola". Ostali su odgovori Puškin i Byron. Ponudio je odgovor D - Byron. Točnim odgovorom osvojio je 32.000 kuna.

Na 11. pitanju trebao je odgovoriti u kojem je filmu Gregg Toland do vrhunca razradio umijeće dubinskog kadra? Metropolis, Vrtoglavica, Građanin Kane, Zameo ih vjetar. Hrvoje je kazao da nije siguran što znači dubinski kadar pa je zatražio pomoć publike.

Njih pet posto odlučilo se za Metropolis, 45 posto za Vrtoglavicu, 31 posto za Građanina Kanea i 19 posto za film Zameo ih vjetar. Hrvoje je odlučio poslušati publiku i tako je napustio natjecanje s iznosom drugog praga od 32.000 kuna. Točan je odgovor Građanin Kane.