Osvanuo je još jedan dan na imanjima farmera. Tomislav je svoje cure odlučio odvesti na rafting. I dok je Antonija bila oduševljena tom idejom, Stela je priznala kako ima fobiju od vode.

''Stela se nije bojala apsolutno ničega kad sam ja bio uz nju'', bio je uvjeren Tomislav.

''Na svakom slapu sam mislila da ćemo se prevrnuti. Bilo je jezivo'', Stelu nije oduševilo farmerovo iznenađenje.

''Bilo je dosadno, što i priliči kad je farmer 'smorić'. Jako dosadno iskustvo'', impresionirana nije bila ni Samanta.

A voditeljica Anita odlučila je posjetiti Krunu i njegove djevojke. Kruno je priznao kako i dalje ima tremu pred damama, a one su pohvalile kako ih je farmer lijepo ugostio. Gordana je opet ponovila kako joj smeta što dijeli sobu s Ines.

''Volim samo spavati s muškarcima, bolje bih se osjećala da dijelim sobu s Krunom'', nije odustajala.

''Ja očekujem da će jedna cura doći u moju sobu'', poručio je farmer.

Kruno je Aniti priznao kako se s Irenom čuo i prije nego što je stigla na njegovu farmu i da je ona zaokupila njegovu pažnju.

''Mislim da je Ines malo ljubomorna što ja s Irenom tako pričam i više joj pažnje posvećujem'', kazao je.

Branko je svojim djevojkama odlučio pripremiti ručak, a u centru pažnje ponovno se našla Inna koja je pred drugim damama Branku odlučila donijeti poklone.

''To je suvenir za tebe, za zid, jako atraktivno'', izvukla je iz vrećice glavu jelena i zbunila Branka. Osim toga, poklonila mu je i rusku vodku te babušku, drveni kolovrat i međimursku rakiju.

''Inna je malo pretjerala'', zaključio je farmer, a složila se i Ljubica pa i ona izvadila dar – mala pulska 'Zlatna vrata'.

''Ja nikoga ne podmićujem, ne kupujem ljubav'', poručila im je Dubravka koja nije donijela ništa.

No Inna s darovima tu nije završila pa je Branku, na sveopći šok, još poklonila i zlatni sat!

A u Lici Milan je za obitelj i prijatelje te svoje dame pripremio ukusnu pečenku.

''Milane, ja volim selo, ali volim i masirati... Trebat će ti i to kad se umoriš od rada'', Ruža se pokušala umiliti svom farmeru. ''Ruža je taktičar'', kazala je Mirjana.

''Renata je rekla da ništa ne zna raditi i da neće raditi'', nije odustajala Ruža, a Renata se pokušala obraniti od optužbi.

''Non-stop mi je za vratom, opsjeda me. Skini mi se s vrata'', poručila joj je pa dodala, ''Moje srce treba znati osvojiti. A kad ga se osvoji, onda je to do kraja života''.

A na party-farmi u Ivanovcu sve je bilo spremno za ludi party, a najspremnija je bila Nikita.

''Mislim da se Damir još uvijek malo boji zaljubiti, možda još ispituje teren'', poručila je Josephina, a Nikita je poručila da joj Damir izgleda preporođeno ovdje na svom imanju.

A kod najstarijeg farmera Ive dame su bile spremne za ples i provod, no Ivo nije bio raspoložen. Svojim je damama priredio ukusnu večeru i pravu dalmatinsku spizu.

''Ovdje u Dalmaciji vladaju muškarci'', odmah je pokazao damama Ivo tko je glavni u kući, no one nisu bile oduševljene time.

''Ono zbog čega sam se ja prijavila, očekivala sam da je to gospodin, kavalir...Ne znam što bih rekla'', priznala je Gordana da ju jer Ivo dosta razočarao, a posebno je ljute njegovi komentari o ženama. ''Gordana ne može shvatiti moj humor'', kazao je Ivo.

A nakon raftinga Tomislav je cure poveo u sadnju kupusa. Cure su primijetile da je pomalo neraspoložen pa su iskoristile priliku da ga malo zadirkuju. A iako je Tomislavu Stela gotovo uvijek u centru pozornosti, ovaj put pobjedu u sadnji kupusa odnijela je Antonija.

''Bio sam zadivljen i iznenađen'', priznao je.

Kruno i djevojke večer su završili opustivši se uz ples i pjesmu.

''Kruno se opustio, čak je počeo i plesati iako inače ne pleše'', bila je zadovoljna Ines.

''Kad je Irena blizu njega, drukčije se ponaša. Kad sam ja blizu njega, drukčije se ponaša. Jednostavno ga ne mogu otkriti'', poručila je Gordana.

''Kao da se budi nešto... Možda bih se mogla i zaljubiti'', poručila je Irena kako ni ona nije imuna na Krunu, a u jednom trenutku za vrijeme tuluma sjela mu je u krilo te ga dugo grlila.

A Damir je prijateljima na svojoj fešti konačno predstavio Melitu, Nikitu i Josephinu.

''Sve cure su bile odlične, sve su se opustile'', bio je zadovoljan farmer. Nikita se ubrzo primila mikrofona pa sve počastila izvedbom 'Kraljice noći' i 'Papagena'. ''To je bio raspašoj'', zadovoljno su zaključili.

