''Dečki koji su nam došli, to su bili Ivanovi prijatelji. On ih je pozvao nakon utakmice da se družimo... Jedan Ivanov kolega, njoj to godi, ona se bacila na izvol'te, počeli su se tamo cmakati... Mislim, stvarno jako ružno'', Vesna je kritizirala i dodala kako nije rekla ni njima ni Ivanu kamo ide.

''Ivanov prijatelj i ja smo vodili ljubav tu nedaleko od Ivanove kuće'', Gabi nije ništa skrivala.

''Hoćeš mu pogledati u oči nakon toga? Ovo što si napravila je nepoštovanje njega'', Vesna se nije dala.

''Nisam ljubomoran, ali nije u redu. Ti si došla tu meni'', Ivan joj se suprotstavio, no Gabi je rekla da joj je upravo farmer dao svoje dopuštenje da ode s njegovim prijateljem, a sada sve poriče. ''Ona je osramotila sebe, mene nije'', farmer je zaključio.

Draganin rođendan na farmi

Na Miroslavovoj farmi svanulo je novo jutro i Draganin rođendan, a dok je Miroslav čistio štalu, cure su zaplesale uz narodnu glazbu. ''Bitno mi je da između cura nema trzavica'', poručio je farmer.

''Je li ti bitna razlika u godinama između žene i muškarca?'' pitala je odjednom Dragana i zbunila farmera. Dragana mu je pročitala poruku koju je dobila, a u kojoj Ivanova Gabrijela priznaje da se s Miroslavom već neko vrijeme dopisuje te da on želi da dođe na njegovu farmu.

''Ne razumijem, zašto ona meni šalje te poruke?'' upitala je Dragana Miroslava, koji se pokušao obraniti da su se samo prijateljski dopisivali i da bi je, ako mu se pruži prilika, volio malo bolje upoznati.

Ante izabrao Klaru

Klara je odlučila porazgovarati s Antom.

''Vidim da je nešto muči'', priznao je i farmer, ''U njezinoj glavi se sad mota ta četvrta i ona bi se htjela s njom suočiti preko mojih leđa, ali teško da će se to dogoditi. Ne mogu je baš ubrati, ali mislim da je ona bitnija sama sebi''.

''Ja ne želim pobijediti, ali volim biti u centru pažnje. Naš odnos će uvijek biti dobar, ali što sam duže ovdje, vidim da to nije za mene'', kazala je, ''Ne želim napustiti farmu kao prva, jer tko prvi izađe, taj je kao jadnik, bijednik... Moj ego to ne bi podnio''.

Klara je priznala da joj se Ante javio porukama, a pala je i ponuda. ''Pisao mi je na Facebooku: 'Ja sam tebe izabrao kao osobu. Ja se teško zaljubim i nikad se neću zaljubiti, ali sam tebe izabrao kao osobu jer znam za tebe i tvoje talente, da mi idemo do kraja i da mi to izguramo do kraja'. Talent moj je da me ljudi vole...'' otkrila je.

Pred Stjepanom je teška odluka. Iako su njegove dame mislile da ih je odveo u šetnju, stiglo je vrijeme da jednu izbaci sa svog imanja teška srca. Odlučio se za Blanku.

''Najviše priča, pa hajde neka ide van'', objasnio je. ''Ja sam imala neki instinkt. Nije bitno'', priznala je i ona prije odlaska.

I na Mijinoj farmi njegove su se dame pomalo pakirale kako bi bile spremne za izbacivanje, no nijedna nije željela otići kući.

''Meni odgovara jedna takva osoba da se moramo malo otimati'', priznala je Ruža da voli dobru konkurenciju, a vidi je u Brankici.

'Ti si za mene negativna nula'

Radoslav je, pak, za svoje novo izbacivanje bio rođen-spreman! Amra se javila za riječ i zamolila ga da ipak razmisli o svojoj odluci jer bi voljela ostati na njegovu imanju, iako je ranije izjavila da odlazi ako farmer izbaci Suzanu, što je i učinio.

Radoslav joj je samo kazao kako mu njezino mišljenje nije nimalo bitno i da baš ona napušta farmu: ''Ja imam sasvim neke nove planove, ja sam Radoslav Biskupović, a sve ovo oko mene je crno-bijeli svijet. Ti si za mene negativna nula i tu stajem''.

''Cijenim, svatko ima pravo na mišljenje, ali ne možeš me tako izvrijeđati'', Amra se pobunila. ''On nema poštovanja, nema osjećaja. On hoće ženu koja će ostati doma i kuhati'', Irena je opet zaplakala zbog novog izbacivanja i molila Radu da se ispriča Amri, no on je odbio.

Ivan želi da Gabi napusti farmu

Ni jutro nakon Ivan, Samanta i Vesna nisu propustili priliku Gabrijeli spočitati što je večer provela s njegovim prijateljem.

''Znam ga otprije i nisam se nadala da ću ga tu vidjeti. Dopisivali smo se preko Instagrama'', objasnila je Gabi. ''Ja sam tako povrijeđen, ne mogu vjerovati da žena to može napraviti... I, kakav je moj frend?'' nije mogao prijeći preko svega mladi farmer.

''Ivanov prijatelj je odličan ljubavnik, Ivan mi prema njemu izgleda malo jalovo'', izjavila je Gabi pa farmera kritizirala da joj od dolaska na farmu nije pokazivao nimalo pažnje. ''Odi doma ili k njemu, kod mene više nećeš biti'', Ivan joj je poručio.

Miroslav je svojim damama pokazao svoje imanje i bale sijena, a Jasmina mu je poručila kako bi se rado ''valjuškala na slami''.

''Sve što kaže, ona se stalno njemu nudi, samo što ga još ne poljubi'', kazala je Dragana pa zagrlila farmera, dok su Perka i Jasmina brale kukuruze.

Famer im je pokazao i svoje teliće i svinje, a miris svinjca Jasmina je teško podnosila.

Anita Martinović iznenada je posjetila Antinu farmu i sve šokirala kad je sa sobom dovela Victoriju Memić, koja je u 10. sezoni showa već bila na farmi Jovana Karapandže. A sad je kod Ante stigla u vjenčanici! ''Kad sam se pojavila, atmosfera je bila jako zakuhana, začinjena, Anti je čeljust pala do poda''.

''Meni je u glavi bio kaos, totalno pomračenje uma'', farmer je poručio, a svima je bilo jasno da ni Klari nije bilo nimalo svejedno.

''Po izgledu sigurno imam ozbiljnu konkurenciju'', rekla je.

Branko je Antoniju poveo u izlazak, a glavna tema bio je odnos njega i Smilje.

''Žao mi je Branka jer će mu Smilja slomiti srce'', poručila je Antonija, dodavši kako je sretna što napokon ima malo više vremena nasamo s njim.

Na Radoslavovm imanju Irena i Ines su se opraštale s Amrom, još jednom zaključivši kako je farmer pretjerao, a Stjepan i njegove dame Blanku su ispratili uz zvuke harmonike.

