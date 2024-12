Kevin je opet na meti provalnika: Kako će se obraniti u četvrtom djelu?

"Sam u kući 4: Preuzimanje kuće" (eng. Home Alone 4: Taking Back the House) je američki božićni obiteljski film koji je premijerno prikazan na ABC televiziji 2002. godine. Ovaj film predstavlja četvrti nastavak popularne franšize "Sam u kući", no s potpuno novim glumačkim sastavom, novom radnjom i modernim twistom koji donosi svježinu već poznatoj formuli.

Radnja filma

Film prati Kevina McCallistera (Mike Weinberg), koji zbog obiteljskih nesuglasica provodi Božić u vili svoje nove maćehe Natalie (Joanna Going). Kevinov otac Peter (Jason Beghe) u procesu je razvoda od njegove majke Kate (Clare Carey), zbog čega su obiteljski odnosi napeti, a Božić je podijeljen između njegove bivše žene i nove partnerice. Iako je Kevin prvotno odbio provesti praznike u vili, na kraju pristaje, no to se pokazuje manje ugodnim iskustvom nego što je očekivao.

Kevin uživa u luksuznoj vili i modernoj tehnologiji, no ubrzo primjećuje svog starog neprijatelja Marva Merchantsa (French Stewart), zajedno s njegovom novom suprugom Verom (Missi Pyle). Naime, Kevin otkriva plan Marva i Vere, ali odrasli mu ne vjeruju, pa odlučuje sam preuzeti stvari u svoje ruke kako bi obranio vilu od provalnika. Kako bi uspio u tome, koristi modernu tehnologiju, pametne uređaje i sigurnosne sustave kako bi se borio protiv provalnika.

Film ''Sam u kući 5'' gledajte na RTL-u u nedjelju osmog prosinca u 20:15 sati. Emitiranje filmova ''Sam u kući'' svake će nedjelje na RTL-u ići retrogradno sve gledatelje na sam Badnjak, 24. prosinca, očekuje emitiranje prvog nastavka 'Sam u kući' i još veselije iščekivanje Božića! Radnja je svima već dobro poznata, no sve generacije zasigurno će još jednom uživati u zapletima, zabavnim obratima i blagdanskoj čaroliji.

