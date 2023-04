Današnji domaćin u "Večeri za 5 na selu" iz Garešnice i okolice bio je krovopokrivač Jurica koji dolazi iz mjesta Gojlo pokraj Kutine, a svoja je jela pripremao u ŠNK Šartovac.

Jurica je gostima pripremio predjelo naziva Moslavački kraj, glavno jelo Šartovački bežanci i desert Hladnoća s gore, a domaćin je bio zadovoljan kako je sve ispalo. Ipak, neki gosti nisu bili potpuno zadovoljni jer im nije bilo svejedno jesti divljač - ni u predjelu ni u glavnom jelu. Premda je Jurica dobio dvije desetke, nije uspio prestići Ljiljanu i trenutačno se nalazi na drugome mjestu.

Domaćin je na dočeku bio dobro raspoložen, nije imao tremu i goste je ponudio orahovcem i komovicom. "To zube izbija, odlično je protiv karijesa! Komovica je bila jako ljuta, može se popiti gutljaj, dva, ali dalje više ne", rekao je Borislav, a domaćin je komentirao kako su bili malo čangrizavi zbog rakije.

"Moralo ih je nešto stresti, vani je hladno", dodao je Jurica. "Meni je orahovac bio jako fin, žao mi je što nisam još jedan tražila", komentirala je Ljiljana.

Zapečeni grah s mladom srnetinom za glavno jelo

Domaće nareske od divljači domaćin je poslužio za predjelo. "Za moj ukus, to je bilo prejednostavno", rekla je Mirna, a Ljiljana je dodala kako nije neki prevelik trud uložen u pripremu predjela.

Karlu su suhomesnati proizvodi bili super, a svi su pohvalili to što su od divljači. "Volim domaća jaja, od kupovnih se razlikuju i po okusu i izgledu", rekla je Ljiljana, kojoj je smetala ljutina kod kobasica dok je Marini baš bila taman.

Domaćin je za glavno jelo poslužio zapečeni grah s mladom srnetinom. "Meni je falila salata uz to", rekla je Ljiljana. "Probao sam to i prije, znam kako to Jurica pravi, bilo je odlično, nema zamjerke", rekao je Karlo, a Borislavu je bio nespojiv okus šampinjona i graha. Ljiljana je jela srnetinu iako je govorila da joj je jako žao Bambija.

"Žao mi je Bambija samo u basni, inače nije - baš je sladak, pomalo i slan", zaključio je Karlo, a i Mirni je srnetina bila fina i komentirala je kako se topila u ustima.

Pjesma uz harmonikaše

Jurica je priznao da je s desertom bilo malo komplikacija, ali da je uspio iz drugog pokušaja. "Desert jednostavan. Moj jedan prijatelj pravi takav desert i kaže da ga je ispekao, a ja mu kažem da ga je skuhao", rekao je Borislav, a Ljiljana i Mirna su očekivale da će se banana vidjeti u kolaču.

"Bila je u tragovima", dodala je Mirna dok je Karlu sve odgovaralo.

Poslije poklona za goste stigao je harmonikaš i svi su malo zapjevali, a potom su ocijenili domaćina. Mirna i Karlo dali su po desetku jer im je sve bilo izvrsno; od jela do atmosfere, Ljiljana je dala ocjenu osam i rekla: "Predjelo mi je bilo jednostavno, glavno jelo mi je bilo ljuto i žao mi je Bambija, a desert mi je bio odličan", dok je Borislav dao ocjenu sedam jer mu je glavno jelo bilo premasno.

Sutra kuha Mirna, a hoće li ona pogoditi ukuse svih gostiju - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi "Večere za 5 na selu".