Josipa iz 'Života na vagi' se osjeća odbačeno: 'Nije ugodno kad si kao Pale sam na svijetu'

Nakon emotivnog rastanka s Kate u RTL-ovoj emisiji ''Život na vagi'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, atmosfera među plavcima malo se promijenila.

''Prvo jutro bez Kate je grozno. Nema onoga smijeha, nema humora, osjeti se da fali. Plavi tim je u totalnom raspadu, rasulu. Kate bi nas prije nasmijavala pred vagu ili izazov - uvijek bi nešto izvalila i nasmijala nas. Fali Katin duh“, priznaje Mare, koja se boji da bi ta negativna energija mogla utjecati na današnji izazov.

Trenerica Mirna: 'Edin i moj život 'visi o koncu''

A upravo će taj izazov, biti jedan od najnapetijih dosad. ''Ovaj će biti zanimljiv jer Edin i moj život 'visi o koncu'“, najavljuje Mirna dok se Edo šali: ''Prvi put ove sezone vidim natjecatelje kako dolaze i trljaju rukicama.“ Pravila su, objašnjava, jednostavna: ''Držite trenera, inače ste nagrabusili. Tim koji izgubi u ovom izazovu ide mokrih majica na vaganje.''

Ono što ih čeka nije nimalo lako - kandidati će se suočiti s izazovom na bazenu koji će testirati njihovu snagu, koncentraciju i timski duh. ''Jedna jako zanimljiva scena - doći na bazen i vidjeti konstrukciju i trenere kako vise“, opisuje Dominik kroz smijeh, no Nena ozbiljno upozorava: ''Ne zvuči toliko strašno, ali više bismo trebali obratiti pozornost kako ćemo mi to izvesti a da oni ostanu gore.''

U 'Životu na vagi' još jedan intenzivni trening

Osim izazova, večerašnja epizoda donosi i novi posjet nutricionistice Martine, koja će s kandidatima razgovarati o receptima, namirnicama i važnosti detoksikacije. Bit će to prilika da se opet preispitaju prehrambene navike i osvijesti koliko prehrana utječe na rezultate i energiju u ovom procesu.

Na rasporedu je i još jedan intenzivan trening, ali i važan razgovor između Josipe i trenerice Mirne. ''Josipa radi sve iz dobre namjere i željela bih nekako osvijestiti i nju samu da vidi u čemu je problem, da ne izgubi apsolutno svaki kontakt s drugim članovima svog i protivničkog tima. Nije ugodno kad si u ovom procesu kao Pale sam na svijetu'', objašnjava Mirna.

Hoće li plavi tim uspjeti pronaći motivaciju bez Kate? Hoće li crveni zadržati prednost, a kandidati pokazati da su spremni za sve izazove? Doznajte večeras u 21.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

