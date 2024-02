Jasmina Bosančić iz RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu' napravila je veliku promjenu imidža kojom se nedavno pohvalila na društvenoj mreži. Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

Jasmina je promijenila boju kose. Ranije je imala smeđu, a sada je postala plavuša.

"Juhuuu! Ispunila sam svoj dugogodišnji san da se preobrazim u plavušu! Zbogom, prirodna smeđa!", napisala je.

Njezinim pratiteljima na društvenoj mreži se svidjela promjena imidža.

"Druga žena", komentirala je Irena Slopšek, bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu'. "Femme fatale, ravno s Venere", odgovorila je Jasmina.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

"Super ti stoji", "Prelijepo", komentirali su njeni pratitelji.

"San mi je oduvijek bio biti plavuša pa sam si ostvarila san", napisala je Jasmina, a za RTL.hr je otkrila motiv ove promjene.

"Neke moje zdravstvene poteškoće s kojima se borim cijeli život. Želim si uljepšati teške trenutke", objasnila je Jasmina.

Kaže kako u njezinom ljubavnom životu nema novosti. "Ništa se ne događa", rekla je. Nakon showa je neko vrijeme dobivala poruke muškaraca. "Nisam to shvaćala ozbiljno. Neki su to radili zbog popularnosti i htjeli su biti viđeni, a ubrzo su se prestali javljati", ispričala je Jasmina.

Foto: Facebook Foto: Facebook

Podsjetimo, Jasmina nije pronašla sreću s farmerom Miroslavom Dekalićem, a o svom iskustvu sudjelovanja u showu progovorila je ranije za RTL.hr.

"Najljepše iskustvo u showu bio mi je odlazak u jedan konjički klub gdje sam imala prvi put priliku jahati konja. To mi je bilo najljepše iskustvo, a još jedno od odličnih iskustava mi je bio odlazak u etno selo Mato Lovrak. To su mi dva najljepša iskustva. Općenito, svidjelo mi se i to što sam upoznala nove ljude, njihove različite životne priče i karaktere. Stekla sam neke nove prijatelje i prijateljice. Budući da se bavim pisanjem, nakupila sam dosta ideja i inspiracije za nova djela", ispričala je za RTL.hr.

Za show 'Ljubav je na selu' ima samo riječi hvale.

"Htjela bih reći da je show 'Ljubav je na selu' jedna prekrasna emisija i da je šteta što neki ljudi imaju predrasude o toj emisiji. Ovo je jednostavno emisija gdje ljudi odlaze radi druženja, možebitnih ljubavnih veza te da podijjele svoja životna iskustva", ispričala je ranije.

Svi oni koji su spremni za avanturu života mogu se prijaviti već sada u novu, 17. sezonu showa na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili na broj telefona 060 501 556 (0,46 EUR/min – fiksna mreža; 0,63 EUR/min – mobilna mreža).

