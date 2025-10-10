Iznenadna smrt šokirala, osveta se traži na sve strane

Nove epizode druge sezone 'Tajkuna' na platformu Voyo premijerno stižu u petak i subotu. Vladan je usredotočen na Milu, no u pozadini je niz turbulentnih događaja.

Vladan provodi svoju istragu događaja koji su ga snašli proteklih tjedana i uskoro dolazi do prvih rezultata, otkrivajući brojne tajne. Iako nije očekivao preokret do kojeg je došlo, morao je poduzeti korake da spriječi daljnje nevolje. Jedna od njih bila je i dovođenje kćeri Mile kući. "Mi je moramo razdvojiti od skota", u očaju priča Vladanova bivša supruga dok nervozno apelira na tajkuna da djeluje i vrati njihovu kćer.

Mila je uznemirena i staje u obranu muškarca kojeg voli, no je li sve kako se čini? Vladan ima četiri dana da donese veliku i važnu odluku, a donio ju je i Dušan, čiji se život mijenja iz korijena. Dogodila se i prva smrt i svi žele hitnu osvetu.

Drugu sezonu 'Tajkuna' gledajte premijerno na platformi Voyo – nove epizode svakog petka i subote.

