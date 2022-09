Kandidati koji nisu ušli u timove trenera Maje i Ede na putu prema kući presrela je Sanja Žuljević. Bivša trenerica i voditeljica showa "Život na vagi", poznata po svojem tough love pristupu, objasnila je kandidatima da nisu izbačeni zato sto su bili najslabije karike, nego zato što su prepoznati kao potencijalni izazivači.

Njezin je tajni zadatak da ih pripremi za povratak u glavnu kuću, kada ostali kandidati to najmanje očekuju. Sanja ih odvodi na tajnu lokaciju u Sinj, gdje ih očekuje prvo vaganje i suočavanje s brojkom na vagi, ali i prvi trening koji će pokazati od čega su kandidati sazdani.

Jure Erceg Madžarac (23)

Jure Erceg Madžarac dolazi iz Splita, trenutačno je nezaposlen, a ima 152 kilograma.

Nakon jedne ture trčanja Jure je shvatio kako je sad krajnje vrijeme za promjenu životnog stila i prijavu u "Život na vagi".

"Prekretnica je bila to što sam u svibnju otrčao trideset metara i pojavile su mi se 'televizijske smetnje' ispred očiju. Tada sam rekao da je vrijeme za drastične promjene“, objašnjava Splićanin koji bi, osim trčanja i ostalih aktivnosti, ponajprije volio moći raditi na svojoj barci, kao i otići kući iz emisije s novčanom nagradom.

Mladi Splićanin priznaje da je odmalena punašniji. "Prvo je bilo tako da sam na deset kilograma dobivao deset centimetara, što je bilo u redu sve dok nisam samo prestao rasti, a nastavio dobivati po deset kilograma, i tako sve do 150!“, kaže Jure koji je sam pokušavao skinuti dobivene kilograme, ali bi se uvijek vratili.

"Jednom sam se posvetio vježbanju i u šest mjeseci izgubio 30 kilograma, ali to nije bilo održivo s keto dijetom i sve se vratilo“, objašnjava. Na promjenu nabolje kaže kako su ga motivirali baš svi dragi ljudi u njegovu životu - od prijatelja do obitelji! "Uglavnom su to izvodili suptilno, tipa: Idemo na izlet“, otkriva Jure kojem je mama najveća podrška na novom, zdravijem životnom putu.

Lara Peruško (19)

Lara Peruško dolazi iz Pule, završila je srednju školu za primalje, a ima 122 kilograma.

"Želim se ponovno baviti sportom, izaći napokon navečer i odjenuti što hoću, biti opuštena i bez brige da će mi netko nešto dobaciti“, kaže Lara koja se nakon razgovora s prijateljicom odlučila prijaviti u "Život na vagi". Lara je, kako otkriva, i kao dijete bila punašnija, a kilogrami su se počeli gomilati kada se prestala baviti triatlonom.

"Najviše sam počela dobivati na težini sa 14 godina, tada sam došla do 105 kilograma! Počela sam ići kod privatnog trenera i u tri mjeseca uspjela skinuti 25 kilograma, ali kasnije sam se zaljubila pa sam sve to zanemarila i sve mi se vratilo. No sad sam sama sebi na prvome mjestu“, samouvjereno kaže mlada Istrijanka.

Kilograme je pokušavala i sama izgubiti pa je nakon vraćenih trideset počela ponovno vježbati s trenerom, ali je svako malo odustajala. „Svi su me motivirali. Sad mi je žao što nisam slušala mamu koja me neprestano motivirala i govorila mi da trebam biti aktivnija“, otkriva Lara. U svojoj borbi za zdraviji život nije sama - uz nju je cijela njezina obitelj, baš kao i prijatelji.

Boris Fućak (32)

Boris Fućak dolazi iz Rijeke, otac je dvoipolgodišnje kćerkice, radi u skladištu, a ima 155 kilograma.

Borisova prekretnica za prijavljivanje u show dogodila se nakon jednog tuluma, kada je s prijateljima zaključio da je došlo njegovo vrijeme da se prijavi u "Život na vagi", i tako je, kaže, i učinio. Debljati se počeo otkako je prestao trenirati rukomet.

"Nakon što sam prestao s treninzima kilogrami su otišli u nebesa. Slomio sam ruku i nisam više mogao trenirati i tako sam se počeo debljati“, prepričava Boris kad su počeli njegovi problemi te dodaje kako je u 45 dana uspio dobiti čak 30 kilograma! Bez obzira na kilažu, mladi Riječanin trudi se ostati aktivan i ima zanimljiv hobi tako da je već dvanaest godina član Halubajskih zvončara!

Boris naglašava kako je u nekoliko navrata pokušao i sam smršavjeti, ali nije bilo većeg uspjeha. "Krenuo sam u teretanu, ali to je kratko trajalo, a tako je zapravo bilo i s dijetama - jednostavno nije bilo učinkovito“, otkriva Boris kojem su njegova mama, supruga i prijatelji najveći motivatori i podrška u njegovoj borbi skidanja kilograma.

Lea Mundžar (35)

Lea Mundžar dolazi iz Velike Kosnice pokraj Zagreba, a po zanimanju je kozmetičarka i ima 140 kilograma.

Lea je punašnija od svoje treće godine pa se, priznaje, i ne sjeća da je ikad izgledala drugačije.

"U 'Život na vagi' prijavio me tata, a ja želim vidjeti mogu li ja to izdržati“, iskreno kaže Lea koju su tijekom školovanja maltretirali vršnjaci. Iskreno priznaje da je u životu možda dvaput bila na dijeti; i to jednom u sedmom razredu osnovne škole, kada je uspjela skinuti 15 kilograma, ali to nije bilo dugog vijeka.

"S nesretnom zaljubljenošću izbacila sam večeru iz menija, odnosno, nisam stizala jesti i tad sam tijekom godinu dana skinula 26 kilograma! Došla sam na 80 i stvarno sam se dobro osjećala“, prisjeća se Lea.

Njezini ukućani, obitelj i prijatelji neprestano je motiviraju na promjenu životnih navika nabolje, no ona je to, priznaje, dosad uspješno ignorirala iako svuda oko sebe nailazi na potporu njoj dragih ljudi. "Najveća su mi podrška svi moji bližnji; od roditelja, brata, dečka… I svi bi oni jako voljeli da zbog svog zdravlja skinem kilograme“, rekla je Lea.

