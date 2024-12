Ivica o situaciji kada je zatekao Ilonu s drugim muškarcem: 'To je djetinjasto od nje'

Ivica je na romantičnom putovanju pokušao osvojiti Ilonu iznenađenjima i lijepim gestama, no ona nije bila impresionirana. Umjesto toga, optužila ga je da se dopisivao s drugim djevojkama te smatra da je Ivica trebao biti realniji u svojim postupcima. Ivica je zatim otkrio da je zatekao Ilonu s drugim muškarcem na što je ona istaknula da joj je to bratić. Za RTL.hr farmer je komentirao odnos s Ilonom i njezine optužbe za druge cure.

Foto: RTL

"To je sve bilo prije nje. Mogao sam i Iloni uzeti mobitel i vidjeti s kime se dopisivala. To su stare poruke. To je djetinjasto od nje", ispričao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, najviše je podigla prašinu situacija u kojoj je Ivica zatekao Ilonu s drugim muškarcem. Ivica nije mogao zanemariti što se dogodilo.

"Zatekao sam muškarca u krevetu s njom. Kako bi mi to bilo svejedno? Mogu ja reći da sam sa sestričnom u krevetu. Tko leži s bratićem u krevetu?", komentirao je Ivica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Unatoč svemu, Ivica je rekao da je spreman dati novu priliku njihovoj vezi i da je prešao preko svih nesuglasica.

"Ja sam prešao preko toga. To sve govori, a ona vjerojatno nije mislila ozbiljno sa mnom. Premlada je za nešto ozbiljno", poručio je za RTL.hr.

Priznaje da je možda pogriješio što je bio toliko bio fokusiran na Ilonu. "Malo mi je žao što sam joj od početka naklonjen i odabrao je. Možemo biti prijatelji, to sve ovisi o njoj. Ja njoj dajem prilike, a sad hoće li ona prihvatiti. Ne može to biti jednostrano", zaključio je Ivica za RTL.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Anita Martinović u kvizu otkrila koliko zna o "Ljubav je na selu"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa