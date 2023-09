Tihana je prvi otišla razgovarati s Ivanom. "Čini mi se previše napadna za Ivana. Malo mi ide na živce", komentirala je Gabrijela. Ivana je zanimalo bi li Tihana zaista došla na njegovu farmu kada bi je pozvao na što je on odgovorio potvrdno. Nju je pak zanimalo bi li se on skidao ondje kao što su ga ovdje skidali.

"Tko me skidao? Jesi vidjela?", pitao ju je zbunjeni farmer. Ona je rekla da nije pa je on time smatrao tu temu nepotrebnom za raspravu. "Malo si mi nepovjerljiv", rekla je Tihana. Objasnila je kako Ivan ne bi imao ništa s drugim ženama samoinicijativno. "On nema samoinicijativu, on je mrtvo puhalo, kuhana nogica, kako god hoćeš reći", komentirala je.

Ivan i Tihana se nisu baš složili oko teme kuhanja kada je on predložio da to rade po dogovoru ovisno tko je kada na poslu. Objasnio je i da će zajedno vaditi krumpire, a ona je istaknula da nema šanse.

"Bože sačuvaj, ja pobjegla sa sela u Vinkovce da ne moram kopati krumpire, a on bi mene sad natjerao da kopam krumpire", požalila se Tihana.

"Mislim da nismo baš kliknuli", rekao je Ivan.

Farmer je potom razgovarao s Gabrijelom. "Mislim iskreno da nisu neki par. Ona se čini prenezrelom", komentirala ju je Samanta.

Ivan je Gabrijeli rekao da je svjestan da ima poštovanja i da bi nešto odradila kada bi se tako dogovorili. Razgovarali su i izlascima s prijateljima te su zaključili da je normalno da se oboje druže s drugima.

Njihov razgovor je bio kratak i ugodan. Ostale kandidatkinje su komentirale kako je Samanta navalila odmah na Ivana jer ga je grlila. "To se odmah vidjelo da je došlo ono što meni treba", komentirao je farmer.

Ivan je istaknuo da mu se sviđa što Samanta nosi šešir, a dala mu je i da ga proba. "Mi smo se već našli. Ona je moja i božja", rekao je farmer.

Antonija i Ivan su komentirali da nisu stigli provesti dovoljno vremena zajedno. On je rekao da se ona družila okolo s drugima.

"S Ivanom nisam našla baš zajednički jezik. Nismo baš kliknuli", istaknula je Antonija. Ivan je otkrio kandidatkinji da može očekivati njegovu vjernost ako dođe na farmu.

'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

